Oro: si ferma la grande corsa. A Vicenza gli affari dimezzati: "Qui camminiamo sul filo". Cresce la cassa integrazione

di Gaia Papi AREZZO La chiusura di VicenzaOro settembre 2025 lascia ad Arezzo un retrogusto agrodolce. Se sul fronte organizzativo la fiera ha confermato standard elevati – logistica impeccabile, incoming ben gestito, opportunità di visibilità – sul piano economico le attese non sono state soddisfatte. I numeri ci sono, ma i volumi restano ridotti, con un mercato che continua a muoversi a rilento sotto il peso delle tensioni geopolitiche, dei dazi e di un oro ormai stabilmente sopra i 100 euro al grammo. "Ordini per Natale ci sono stati, ma dimezzati rispetto al passato – racconta Mauro Benvenuto, presidente orafi Cna Arezzo e Toscana e presidente consulta orafa aretina. –. Dove prima si facevano 10 ordini, oggi se ne fanno 5. Il dollaro forte e i dazi americani hanno reso i nostri prodotti il 30% più cari negli Stati Uniti. E questo pesa tantissimo". Una fotografia che riflette la difficoltà di mercati chiave come quello americano e quello turco, entrambi frenati da barriere commerciali e instabilità politica. Nonostante ciò, qualche segnale di ossigeno è arrivato. "L’affluenza non è stata altissima, ma buyer ne abbiamo visti, anche dall’Italia – spiega Giordana Giordini, presidente della sezione orafi Confindustria Toscana –. Si è lavorato, certo con più cautela e con quantità ridotte. Il made in Italy di qualità resta un punto di forza: chi compra, anche pagando di più, cerca il prodotto ben fatto". Sul fronte occupazionale, però, il clima rimane teso. "Molte aziende hanno già aperto casse integrazioni, anche preventive – continua Giordini –. È un modo per proteggere i dipendenti in un contesto che resta fragile. La vera sfida è arrivare a fine anno senza perdere troppo terreno. Poi, dal 2026, ci auguriamo un’inversione di tendenza". Il quadro è confermato anche da Paolo Frusone, coordinatore delle Federazioni Orafi e Artistico di Confartigianato: "La fiera ha risentito del clima di incertezza internazionale. L’assenza dei buyer turchi e il calo di quelli americani hanno pesato, visto che insieme valgono circa il 50% dell’export aretino. Sono rimasti europei ed Emirati, ma con atteggiamento molto prudente. L’aumento dell’oro e le oscillazioni del dollaro hanno reso più complesso chiudere contratti significativi". In questo scenario, la fiera veneta non ha risolto i problemi, ma ha permesso alle imprese di mantenere relazioni e consolidare contatti. "È come muovere la classifica senza vincere la partita – sintetizza Benvenuto –. Serve per restare in corsa, ma la strada è ancora lunga". Proprio per questo lo sguardo delle aziende aretine si sposta già verso nuovi mercati: "Hong Kong, dal 17 al 21 settembre, sarà un banco di prova decisivo – spiega Frusone –. È un hub globale che apre a Sud-est asiatico, Stati Uniti e Sud America. Lì speriamo di intercettare nuove opportunità, perché rimanere fermi significherebbe arretrare". Per Arezzo, motore dell’oreficeria italiana, il settore non è solo manifattura: è economia diffusa, posti di lavoro, indotto. Dai ristoranti ai negozi, ogni contrazione pesa sull’intera città. "È inevitabile – ammette Benvenuto –: se cala l’oro, cala tutto". La sensazione, oggi, è di camminare in equilibrio sul filo. "È un momento difficile, ma serve guardare avanti con speranza – ribadisce Giordini –. Investire sulla qualità, innovare, cercare nuovi mercati: è l’unica ricetta per uscire dall’impasse". VicenzaOro, dunque, non ha fatto miracoli, ma ha acceso almeno una luce in un tunnel che resta lungo e incerto.