Cassa Edile, Gellini nuovo presidente. Trend positivo anche senza superbonus

AREZZO Gian Giacomo Gellini (nella foto) è il nuovo presidente della cassa edile di Arezzo. Gellini è titolare di C.A.B srl e di altre aziende operanti nel settore delle infrastrutture stradali e della produzione di conglomerati bituminosi in Toscana e in Ghana. Il neo presidente succede ad Igor Michele Magini e gestirà le attività della cassa insieme al vice presidente Pasquale Cangiano (Fillea Cgil), che succede ad Erika Carrazza (Feneal Uil). Il nuovo comitato di gestione si completa con Igor Michele Magini, Massimiliano Bucaletti, Sara Goretti, Diego Ligi e Lamberto Favilli (di espressione Ance Arezzo), Fabrizio Conti (Fillea Cgil), Serafino Marino e Antonio D’Angelo (Filca Cisl), Erika Carrazza e Simone Celli (Feneal Uil). Componenti del consiglio generale sono stati nominati: Lorenza Scala, Andrea Pecorelli e Cristian Bruschi (per Ance Arezzo), Luca Gabrielli (Fillea Cgil), Francesco Santacroce (Filca Cisl) e Sandra Valenti (Feneal Uil). Il collegio sindacale è composto dal presidente Carlo Pugi, Massimo Meozzi (Ance Arezzo) e Piero Giacomelli (Feneal Uil). La cassa edile è lo strumento per l’attuazione delle materie e delle funzioni indicate dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale del settore edile. I dati della cassa edile confermano il trend positivo del settore costruzioni in provincia di Arezzo nonostante la fine degli incentivi Superbonus e 110 e la graduale realizzazione delle opere finanziate dal Pnrr: +1% numero imprese iscritte, +7% numero operai iscritti, + 5% ore lavorate (dati relativi ai primi 7 mesi 2025 sullo stesso periodo dell’anno precedente). Ga.P.