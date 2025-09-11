La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Arezzo
Cronaca"Io, un martire della fisica che amo". Il sogno della scienza votata alla pace
11 set 2025
GLORIA PERUZZI
Cronaca
"Io, un martire della fisica che amo". Il sogno della scienza votata alla pace

Caianiello sopravvive alla guerra e costruisce in America gli studi per la costruzione di un mondo nuovo. Le lettere alla moglie, l’incrocio tra gli affetti e la missione, la carriera prima del rientro in Italia. .

Caianiello. è stato uno dei. protagonisti. della fisica italiana del dopoguerra

"Sento in me rinascere quelle idee di cui ti parlavo in Italia: creare un Comintern della pace, con uomini come Huxley ed Einstein! Qui una tale iniziativa potrebbe attecchire – qualcuno cui ne ho parlato, David ad esempio, ha immediatamente aderito all’idea. Chissà!". Così scriveva da Boston, nell’estate del 1948, un giovane fisico italiano che aveva già attraversato la guerra e la disillusione, ma che continuava a guardare al futuro con l’entusiasmo di un visionario, in un momento in cui, nel mondo, tornava la paura per la guerra in Corea del Nord.

Edoardo Renato Caianiello (1921–1993) è stato una delle figure più originali e lucide della fisica italiana del dopoguerra. Nato a Napoli, cresciuto tra i libri del liceo classico Sannazaro, aveva conosciuto presto la durezza della storia: richiamato alle armi, combatté sul fronte africano, sopravvisse, seppur ferito, alla carneficina di El Alamein. Nonostante tutto, nel 1944 riuscì a laurearsi in fisica e a coltivare quella passione che avrebbe segnato tutta la sua esistenza. L’occasione che gli cambia la vita arriva pochi anni dopo: una borsa di studio al Massachusetts Institute of Technology. Nelle lettere che, tra il 1948 e il 1953 scrive dall’America a sua moglie Carla Persico, insegnante plurilaureata, anche lei napoletana, e che fanno parte dell’epistolario "Dovunque la fisica fosse Fisica", racconta giornate febbrili tra formule, seminari e incontri sorprendenti: "Ho cominciato a conoscere americani intelligenti (...) sabato siamo stati a Mount Holyoke, dove alte personalità hanno parlato del controllo dell’energia atomica ai fini delle relazioni internazionali - C’è molto da dire, e di bene, su questi meeting americani: vera democrazia, l’ultimo sconosciuto può prendere la parola (...) e l’oratore più illustre discutere amichevolmente con lui, realmente interessandosi alla sua opinione". È un mondo nuovo, libero, fertile che lo affascina. Carla, rimasta a Napoli con la piccola Dora, risponde con ironia e dolcezza, ma anche con apprensione: "E il mio maritino me la manda una foto? Magari in groppa a un cavalluccio di giostra? (…) Ci hai pensato bene a questo fatto dell’America? (...) Io penso che non ce la faccio ad aspettare". Era il cuore di un conflitto intimo: da un lato la sete di conoscenza e le possibilità immense offerte dagli Stati Uniti, dall’altro i legami familiari e la nostalgia di casa. A Rochester, sotto la guida di Robert Marshak, lo scienziato che aveva lavorato con Oppenheimer, Caianiello ottiene il PhD in Fisica Nucleare presso l’Università di Rochester nello Stato di New York, e si immerge con energia inesauribile in quel mondo che riconosce il suo talento. Quando Carla, superati gli ostacoli burocratici, lo raggiunge per qualche mese, Rochester si trasforma in una parentesi felice: una seconda luna di miele, da cui nascerà la figlia Eva. Poi di nuovo la separazione, i viaggi, la promessa di un ritorno. Nel 1951 Caianiello rientra in Italia. La sua carriera lo porterà a Torino, a Roma, a Copenaghen accanto a Bohr, e infine di nuovo a Napoli, dove avrebbe fondato l’Istituto di Fisica Teorica. In quelle stanze polverose trasformate in laboratorio di idee, portò Heisenberg a inaugurare una scuola di perfezionamento, aprì seminari internazionali, introdusse la cibernetica e le reti neurali quando ancora sembravano fantascienza. Scienziato, umanista, sognatore, Edoardo rimase sempre l’uomo delle lettere, quello che mescolava formule e poesie, esperimenti e sogni di pace. E forse nulla meglio di quelle parole, vergate in una delle tante lettere a Carla, ne racconta il destino: "In qualunque tempo mi si prospettasse la possibilità di andare dovunque la fisica fosse Fisica, vi volerei – è fede giurata, di cui sono martire".

