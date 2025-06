Nuova auto per i volontari. Omaggio alla Misericordia

BIBBIENALo scorso venerdì, nella cornice della sala delle bandiere del Comune di Bibbiena, si è svolta la presentazione del progetto Muoversi&Non Solo, nato dalla collaborazione tra la Misericordia di Soci e l’azienda aretina Eventi Sociali.

L’iniziativa, che coniuga solidarietà e impegno imprenditoriale, permetterà all’associazione di volontariato di ricevere in comodato d’uso gratuito una nuova Fiat Panda 5 posti, destinata ai servizi sociali e sanitari offerti quotidianamente dai suoi 45 volontari.

Il veicolo, che sarà personalizzato con i loghi delle aziende sponsor, rappresenta un aiuto concreto per sostenere l’intensa attività della Misericordia, attiva in tutto il Casentino. Grazie al modello di collaborazione proposto da Eventi Sociali, l’auto sarà coperta da tutte le spese di gestione per i prossimi quattro anni: bollo, assicurazione R.C. auto, Kasco totale, manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre al cambio gomme stagionale. Un supporto fondamentale per garantire continuità ed efficienza a un servizio ormai indispensabile.

"Avere a disposizione una nuova autovettura per accompagnare le persone più fragili del nostro territorio è importantissimo – ha dichiarato Filippo Laponi, governatore della Misericordia di Soci –. Ogni giorno riceviamo chiamate da tutta la vallata. Questo nuovo mezzo sarà utile per accompagnare anziani a fare la spesa, acquistare farmaci, ma anche bambini e ragazzi con disabilità nei vari centri o per terapie salvavita come chemio, radio e dialisi a Firenze, Arezzo e in tutta la Toscana".

Un’esigenza, questa, che continua a crescere anche a causa dell’invecchiamento della popolazione e della carenza di servizi di trasporto pubblico nelle aree interne. Il nuovo mezzo garantirà anche maggiore flessibilità negli orari e nelle destinazioni, risultando fondamentale per interventi urgenti o non programmati.

Fondata nel 1909, la Misericordia di Soci è una presenza storica nel tessuto sociale casentinese. Solo nel 2024 ha effettuato oltre 1.600 servizi, percorrendo più di 200.000 chilometri. Questo nuovo automezzo rappresenta un valore aggiunto per incrementare i servizi a favore delle fasce più deboli della popolazione. "Ringraziamo i volontari e Eventi Sociali per il lavoro svolto – ha affermato il sindaco Filippo Vagnoli –. Siamo certi che anche questa volta le imprese del nostro territorio sapranno sostenere un progetto così importante per le famiglie fragili del Casentino".

Gaia Papi