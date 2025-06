A Firenze presentato il piano per il nuovo mezzo della Misericordia

Firenze, 10 giugno 2025 – È stato presentato il progetto nella mattinata di oggi, 10 giugno in Palazzo Vecchio, Muoversi & Non Solo, promosso dalla Misericordia di Campo di Marte in collaborazione con l’azienda Eventi Sociali. Grazie a questa iniziativa imprenditoriale, la Misericordia Campo di Marte potrà disporre di una nuova Dacia Jogger 5 posti station wagon, destinata a supportare i servizi sociali e sanitari che ogni giorno vengono svolti dai 250 volontari dell’associazione.

Sarà presto operativo il nuovo veicolo destinato a supportare le attività della comunità locale, reso possibile grazie alla generosità e al sostegno delle aziende sponsor. Il mezzo verrà personalizzato con i loghi delle imprese che hanno aderito all’iniziativa, contribuendo concretamente alla copertura dei costi di acquisto, allestimento e gestione per i prossimi quattro anni.

Promossa da Eventi Sociali, l’iniziativa prevede una copertura completa delle spese collegate al veicolo, tra cui tassa di circolazione (bollo auto), assicurazione R.C. auto, polizza kasko totale, manutenzione ordinaria e straordinaria, sostituzione stagionale degli pneumatici (estivi/invernali).

“Sono tante le realtà che operano nel volontariato. E queste realtà sono composte da persone che svolgono un lavoro irrinunciabile. La popolazione di Firenze – ha aggiunto l’assessore al welfare Nicola Paulesu – sta andando verso la cronicità delle problematiche di natura sociale e sanitaria e avrà sempre più bisogno di tutela ed assistenza. È importante il senso che noi diamo alla nostra azione quotidiana. Noi siamo la comunità. Sentirsi parte attiva di una comunità fa la differenza. I percorsi di cura e di assistenza – ha continuato Paulesu – passano attraverso le risorse e la capacità di creare relazioni con cui ci si prende cura. Poter assistere persone in dialisi o sottoposte a cure oncologiche con mezzi nuovi e confortevoli è un valore che si aggiunge al lavoro dei volontari”.

“Già in passato – ricorda il capogruppo di Forza Italia Alberto Locchi – Eventi Sociali è stata partner della Misericordia del Campo di Marte per l’acquisto di un mezzo simile che è stato utilissimo all’associazione per i tanti servizi che sono stati effettuati, per i sofferenti ed i bisognosi, negli ultimi quattro anni”. Un progetto di grande valore sociale, che rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra enti del territorio e imprese private, con un impatto diretto e positivo sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.

“Avere a disposizione una nuova autovettura per accompagnare le persone più fragili del nostro territorio rappresenta un supporto fondamentale per la nostra associazione, soprattutto considerando che le richieste ci arrivano quotidianamente da tutta Firenze e dai comuni limitrofi. Questo nuovo automezzo e il progetto Muoversi & non Solo, avviato con Eventi Sociali, rappresentano una bella opportunità per continuare a offrire un servizio di qualità – dichiara Giacomo Paoletti, presidente della Misericordia Campo di Marte. I servizi sociali sono una realtà fondamentale del nostro territorio che, purtroppo, ha visto una crescita esponenziale della domanda negli ultimi anni. “Questo progetto è molto importante per la nostra associazione – continua Giacomo Paoletti – perché ci permetterà di aiutare molte più persone fragili che ogni giorno si rivolgono a noi. Per questo, la possibilità di ricevere una donazione di tale rilevanza contribuirà concretamente a migliorare la turnazione dei nostri mezzi e, di conseguenza, l’efficienza del servizio reso alla comunità”.

Da oltre 39 anni, la nostra associazione rappresenta un punto di riferimento per le famiglie fiorentine, in particolare per i 90.000 abitanti del Quartiere 2. Un impegno quotidiano che nel 2024 si è concretizzato in oltre 17.000 servizi sociali e sanitari effettuati, con più di 250.000 chilometri percorsi per rispondere alle esigenze di una comunità sempre più fragile. Negli ultimi mesi, la domanda di trasporti per dialisi, chemioterapie, radioterapie, visite specialistiche e riabilitazioni ha registrato un forte incremento, al punto che le risorse attualmente disponibili non sono più sufficienti a soddisfare tutte le richieste. “Ogni giorno riceviamo nuove richieste di aiuto, ma per continuare a garantire questi servizi fondamentali serve un potenziamento urgente dei nostri mezzi e del nostro personale – spiegano i responsabili dell’associazione –. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo essere presenti sempre, per tutti. Ringrazio fin da adesso le aziende che ascolteranno la nostra necessità e decideranno di aderire e sostenere il Progetto, testimoniando la vicinanza alla nostra associazione e alle famiglie più svantaggiate del territorio”.