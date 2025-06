Volontari alla Misericordia. I nuovi angeli al servizio

In una cornice bellissima, quella del parco della Vergine sede del servizio ambulanze della Misericordia di Pistoia, si è concluso con l’esame di abilitazione il corso per soccorritori di livello avanzato, cioè per poter effettuare le emergenze sanitarie a bordo delle ambulanze "Bravo" delle Misericordie. Quindi da oggi 64 nuovi soccorritori andranno ad aumentare le file di coloro che già effettuano il servizio di emergenza per il 118 in ambito provinciale la cui importanza è stata sottolineata da Stefano Guglielmi, delegato del Direttore del 118 Andrea Nicolini.

"Il ruolo dei volontari nel soccorso si arricchisce di nuove professionalità ma soprattutto di grande motivazione nel soccorso – ha aggiunto Stefano Guglielmi – e si completa in modo fondamentale con tutti gli attori che svolgono questo importante compito al servizio della comunità, una ricchezza per tutta la nostra Provincia per tutto il sistema 118".

Questi i nuovi soccorritori per l’emergenza: Amari Montassar, Amato Emanuele, Andrei Mihaela, Assioli Sara, Bagni Andrea, Bartolozzi Irene, Bertuccio Paola, Betti Becucci Alessandro, Bruno Beatrice, Camiciotti Michele, Casseri Fabio, Chermiti Manuel, Chiavacci Gabriele, Cinelli Valentina, Cipolloni Andrea, Cuomo Paolo, De Stasio Noemi, Di Matteo Noemi, Dolce Gabriele, D’Onofrio Alessandro, Favale Antonella, Follezour Annie Yvonne Solange, Frangioni Lorenzo,Galati Victoria, Galingani Maria Vittoria, Gallo Sara, Gelli Leonardo, Gelli Luca, Giaccherini Elia, Giuliano Daniel Giuseppe, Giusti Matilde, Ianni Antonella, Kamal Brahim, Lenzi Lorenzo, Lomi Filippo, Martinelli Tommaso, Marzullo Valentina, Menici Teresa, Meucci Andrea, Moncelli Enrico, Monticolo Jacopo, Moscariello Mattia, Moscariello Andrea, Neri Roberto, Paolo Alessia, Parodi Chiara, Paskuku Giulio, Picciolli Viola, Pieroni Daniela, Pinamonti Emanuele Vladimiro, Piovanelli Kevin, Ravagli Mattia, Romani Tommaso, Rossi Maurizio, Sadocchi Matteo, Sardini Mauro, Sibda Youcef, Toni Elisa, Valenzano Lorenzo, Vannucchi Martina, Zari Luca, Zizzi Paola, Zullo Andrea.

Grande soddisfazione anche da parte del Coordinamento delle Misericordie pistoiesi per questo ulteriore risultato: "un grazie sincero a tutti i formatori che per sei mesi si sono adoperati con grande impegno a seguire tutti i percorsi formativi di questi ragazzi, oggi nuova risorsa fondamentale per tutta la comunità della nostra provincia", ha aggiunto il Presidente del Coordinamento Sergio Fedi in nome e per conto di tutte le Misericordie del Coordinamento.

"Siamo felici di questi nuovi soccorritori per l’emergenza, ma lo siamo ancora di più perché ancora una volta il nostro territorio esprime un senso di grande solidarietà ed attaccamento a valorizzare il ruolo del volontariato, con l’arrivo di tanti giovani e meno giovani che si avvicinano ogni giorno per fare questa bellissima esperienza", ha voluto sottolineare Riccardo Fantacci, direttore dei servizi della Misericordia di Pistoia.