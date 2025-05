Sociale: da Misericordia di Firenze 35.000 servizi nel 2024

Firenze, 5 maggio 2025 – Approvati il bilancio consuntivo 2024 e anche il bilancio sociale 2024 dall'assemblea della arciconfraternita Misericordia di Firenze, fondata 781 anni fa per agire con opere di carità a favore della popolazione, missione rinnovata e confermata nel recente aggiornamento delle Costituzioni. Dalle attività svolte nel 2024 emerge che ogni giorno, in media, 73 fratelli e sorelle hanno operato come volontari - ossia gratuitamente e impegnando il loro tempo - per svolgere servizi di Carità. Nell'anno 2024 sono stati portati a termine 33.233 servizi di trasporto, di cui 13.294 di emergenza sanitaria (ex 118) e 63 interventi di protezione civile. Oltre a questi sono stati svolti 744 servizi di mutatura degli infermi, 862 servizi di aiuto alimentare (i nuclei familiari assistiti sono stati 751), e 32 servizi di assistenza antiusura e microcredito, con 350.000 euro erogati dalle banche convenzionate. Gli assistiti dal servizio di telesoccorso sono stati 75, di cui 15 sono stati coinvolti anche nel percorso di assistenza sociale rivolto in particolare ai loro 'caregiver' abituali (familiari o badanti). "I dati dimostrano che la Misericordia di Firenze, nonostante le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, è sempre, e continua ancora ad essere parte viva e integrante della città e un suo fondamentale punto di riferimento - ha commentato il suo Provveditore, Bernardo Basetti Sani Vettori - Dobbiamo mantenere accesa la speranza, soprattutto adesso che nuove tensioni internazionali stanno minacciando il nostro futuro". Sul piano culturale, museo e archivio hanno dato riscontri di rilievo: i visitatori del museo sono stati 9.507, altri 42.793 hanno partecipato ai tour con partenza dalla sede di piazza Duomo e 800 persone hanno visitato l'archivio). Importanti i risultati dalle attività dell'impresa sociale con cui sono gestiti gli Ambulatori della Misericordia (145.053 servizi erogati, tra visite e prestazioni infermieristiche in ambulatorio e a domicilio) e della Fondazione San Sebastiano (4.062 servizi). Numerose le donazioni da privati e aziende, sia di generi alimentari da distribuire tramite il servizio di Aiuto Alimentare, sia di dispositivi per il soccorso sanitario. Inoltre, grazie all'iniziativa 'Adotta una bolletta!' (terza edizione) sono state saldate 161 bollette per un totale di 18.130,58 euro.

Il gruppo Sacravita ha raccolto in quattro mercatini del 2024 la somma totale di 61.717,96 euro con cui sono stati sostenuti i costi per la riabilitazione di alcuni ragazzi con disabilità grave o gravissima, alcuni interventi di cura e assistenza di ragazzi affetti da una grave forma di diabete, l'acquisto di pc e libri scolastici per giovani in difficoltà economica, le attività svolte dalla Misericordia di Minsk, in Bielorussia. Infine, a seguito della tragedia sul lavoro nel cantiere di via Mariti il 16 febbraio 2024, la Misericordia ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Firenze, una campagna di raccolta fondi che, anche grazie ad un generoso contributo della Fondazione Consulenti sul Lavoro, ha visto la somma di 36.000 euro distribuita tra i parenti delle vittime. "Le attività comportano grandi responsabilità e richiedono grande impegno, anche sotto il profilo economico - ha anche affermato il Provveditore Bernardo Basetti Sani Vettori - L'obiettivo primario del prossimo futuro resta quello di raggiungere la piena sostenibilità delle attività previste dalle Costituzioni. A tale proposito sono certo che il nuovo assetto istituzionale offra strumenti di governo più efficaci per affrontare e risolvere le varie criticità, e gli apprezzabili risultati di questo primo periodo devono essere letti proprio in questa direzione".