Un nuovo mezzo per la Misericordia di Settignano

Firenze, 11 giugno 2025 – È stato inaugurato mercoledì 11 giugno alla sede della Misericordia di Settignano un nuovo automezzo attrezzato per il trasporto sociale e sanitario, destinato a supportare le persone più fragili del territorio. Un traguardo importante, accolto con grande partecipazione da parte della cittadinanza, che ha preso parte numerosa all’evento. Il taglio del nastro è stato affidato all’assessore al Welfare del Comune di Firenze, Nicola Paulesu, alla presenza di autorità cittadine, del presidente di Publiacqua Nicola Perini, del provveditore della Misericordia di Settignano e di tanti volontari, sostenitori e abitanti del quartiere.

Al termine della cerimonia è stato offerto un aperitivo a tutti i presenti, in un clima di festa e comunità. Il mezzo, realizzato grazie al contributo di Publiacqua, della Banca d’Italia e di numerosi cittadini generosi, rientra nel progetto “Publiacqua ti accompagna”, nato per garantire mobilità e assistenza a persone con disabilità, anziani soli e cittadini in difficoltà. «Questo nuovo mezzo non è solo un veicolo: è uno strumento di dignità, vicinanza e attenzione – ha dichiarato il provveditore della Misericordia di Settignano –. Serve per accompagnare chi non cammina, chi è solo, chi ha bisogno di sentirsi parte di una comunità che si prende cura dei suoi membri più deboli».

L’iniziativa conferma ancora una volta il ruolo insostituibile della Misericordia di Settignano come presidio di solidarietà quotidiana, capace di coniugare concretezza, umanità e collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini.