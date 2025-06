Treni. Flash Mob dei sindaci del Valdarno. Il consigliere regionale Tozzi critico

Sul flash mob di ieri mattina da parte dei sindaci del Valdarno e di alcuni consiglieri regionali sulle difficoltà del trasporto ferroviario è intervenuta l'esponente regionale di FdI Elisa Tozzi. “Il problema in Valdarno - scrive Tozzi - è una cosa seria. Che coinvolge studenti, lavoratori e pensionati. Che incide nel quotidiano e determina il presente ed il futuro di un intero territorio. Proprio per questo condividiamo a pieno la posizione del Comitato Pendolari Valdarno Direttissima, che oggi non ha aderito né partecipato all'iniziativa simbolica di protesta dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino, il flash-mob alla stazione S.M.Novella. Ha ragione Da Re quando ricorda come, per impedire la deviazione sulla linea Lenta di tutti i treni regionali non bastino flash-mob. E siamo ben disposti a farci promotori della richiesta di organizzare, al più presto, un incontro con Regione e i sindaci, per avviare un dialogo autentico con Rfi e chiedere, nello specifico, una deroga che consenta l'utilizzo della linea Direttissima dal prossimo gennaio."

"Il tempo delle promesse - conclude Tozzi -come quella pronunciata dall'assessore Bacelli lo scorso 9 ottobre, quando si era impegnato con i sindaci e comitato pendolari a rivedere e migliorare gli orari e le percorrenze dei treni regionali sulla linea aretina per il nuovo orario di giugno 2025, le porta via il vento. Il nostro territorio merita ben altro approccio e un ben altra serietà”.