Scontro violentissimo a Vitiano, grave motociclista di 56 anni

Vitiano (Arezzo), 16 maggio 2025 – Uno scontro violentissimo, con un motociclista che cade è terra ferendosi in modo grave. E’ successo questa mattina, 16 maggio, intorno alle 11 a Vitiano, nel comune di Arezzo, lungo la strada regionale 142 dove un’auto e una moto si sono scontrate. La gravità dell’incidente stradale si è capita subito dalle condizioni del motociclista, un uomo di 56 anni, per il quale è stato necessario far intervenire l’elisoccorso regionale Pegaso 1 per trasportare il 56enne, in codice rosso, all’ospedale Le Scotte di Siena

Sul luogo dell'incidente, oltre all'elicottero, sono intervenuti un'ambulanza inviata dal 118 dell'Asl Toscana sud est e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione della viabilità. Da accertare le cause dell’incidente. La regionale 142 non è nuova a incidenti. In quel tratto perse la vita a 22 anni Federica Canneti, studentessa di Ostetricia all’Università di Siena. Un tratto di strada giudicato molto pericoloso dai residenti tanto che è stata chiesta l’installazione di un autovelox.