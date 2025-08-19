Le misure che servono

Fns Cisl Arezzo: soddisfazione per la climatizzazione nella sede dei Vigili del Fuoco di Cortona

“Nel luglio 2024 la nostra organizzazione sindacale aveva sollecitato con una lettera formale al sindaco Meoni”

Arezzo, 19 agosto 2025 – La Fns Cisl apprende con soddisfazione la realizzazione dell’importante intervento di climatizzazione nella sede dei Vigili del Fuoco di Cortona, opera portata a compimento dall’amministrazione comunale.

“Nel luglio 2024 la nostra organizzazione sindacale aveva sollecitato con una lettera formale al sindaco Meoni la necessità urgente di garantire standard adeguati di sicurezza e benessere, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, per tutelare il recupero psico-fisico degli operatori ospitati in una struttura di proprietà comunale. - spiega il coordinatore Fns Cisl Arezzo David Mencarelli. - Il sindaco, con spirito di dialogo e disponibilità, ci convocò in un incontro cordiale e costruttivo, riconoscendo la fondatezza della richiesta e assumendo l’impegno di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

A distanza di un anno, registriamo con soddisfazione la determinazione e la sensibilità dimostrate dal Comune di Cortona, che ha mantenuto fede alla parola data”. Per la Fns Cisl questo risultato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i Vigili del Fuoco, operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza della collettività e che necessitano di ambienti di lavoro confortevoli e idonei.

Ambienti adeguati significano migliori condizioni di lavoro, maggiore efficienza operativa e risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini. “I luoghi di lavoro sono la “seconda casa” di ogni lavoratore e devono essere sicuri e dignitosi. Per questo ringraziamo il sindaco Meoni, la Giunta comunale, il Consiglio e i tecnici del Comune di Cortona per aver trovato risorse e soluzioni a beneficio del personale del distaccamento”.

