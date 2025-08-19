Fns Cisl Arezzo: soddisfazione per la climatizzazione nella sede dei Vigili del Fuoco di Cortona

Arezzo, 19 agosto 2025 – La Fns Cisl apprende con soddisfazione la realizzazione dell’importante intervento di climatizzazione nella sede dei Vigili del Fuoco di Cortona, opera portata a compimento dall’amministrazione comunale.

“Nel luglio 2024 la nostra organizzazione sindacale aveva sollecitato con una lettera formale al sindaco Meoni la necessità urgente di garantire standard adeguati di sicurezza e benessere, in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, per tutelare il recupero psico-fisico degli operatori ospitati in una struttura di proprietà comunale. - spiega il coordinatore Fns Cisl Arezzo David Mencarelli. - Il sindaco, con spirito di dialogo e disponibilità, ci convocò in un incontro cordiale e costruttivo, riconoscendo la fondatezza della richiesta e assumendo l’impegno di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

A distanza di un anno, registriamo con soddisfazione la determinazione e la sensibilità dimostrate dal Comune di Cortona, che ha mantenuto fede alla parola data”. Per la Fns Cisl questo risultato rappresenta un segnale concreto di attenzione verso i Vigili del Fuoco, operatori che quotidianamente garantiscono la sicurezza della collettività e che necessitano di ambienti di lavoro confortevoli e idonei.

Ambienti adeguati significano migliori condizioni di lavoro, maggiore efficienza operativa e risposte più efficaci ai bisogni dei cittadini. “I luoghi di lavoro sono la “seconda casa” di ogni lavoratore e devono essere sicuri e dignitosi. Per questo ringraziamo il sindaco Meoni, la Giunta comunale, il Consiglio e i tecnici del Comune di Cortona per aver trovato risorse e soluzioni a beneficio del personale del distaccamento”.