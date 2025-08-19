Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
19 ago 2025
MATTEO MARZOTTI
Memorial Randellini, corsa nel cuore di Arezzo. Il 28 agosto torna l'edizione firmata Santo Spirito

AREZZO Il conto alla rovescia è partito verso la Giostra del Saracino e per l'occasione anche verso la sedicesima edizione della...

Un passaggio della corsa in piazza San Jacopo nell'edizione 2024

Un passaggio della corsa in piazza San Jacopo nell'edizione 2024

AREZZOIl conto alla rovescia è partito verso la Giostra del Saracino e per l'occasione anche verso la sedicesima edizione della corsa podistica organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito alla vigilia dell'estrazione delle carriere.

L'appuntamento infatti è per giovedì 28 agosto per il Memorial Lorenzo Randellini, quartierista gialloblù scomparso prematuramente nel 2008 a causa di una malattia incurabile.

La gara - con partenza alle ore 20 - si svolgerà su un circuito di otto chilometri con partenza in Piazza San Jacopo e si inserisce nel calendario degli eventi organizzati dal quartiere della Colombina in occasione della Giostra di settembre, dove la lancia d'oro sarà dedicata a Giovanni da Palestrina nel quinto centenario della nascita.

I partecipanti del Memorial Randellini passeranno da Piazza San Jacopo in via Niccolò Aretino, quindi via Guadagnoli girando in via Crispi, transitando in via Roma, Piazza Guido Monaco, via Petrarca, e sulla pista ciclabile di via Piero della Francesca per poi passare davanti alla stazione, in Piazza della Repubblica, e via Spinello.

Dovranno essere affrontati due giri di questo circuito con partenza e arrivo in Piazza San Jacopo.

Previste al termine della gara le premiazioni per i primi assoluti, maschili e femminili, e per i primi classificati delle varie categorie.

La quota di iscrizione è di 13 euro - con possibilità di pagamento sul posto il giorno della gara - ed è possibile registrarsi sul portale Cronorun per poter prendere parte alla competizione in programma il prossimo 28 agosto nel cuore del centro storico di Arezzo.

Matteo Marzotti

