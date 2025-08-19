Memorial Randellini, corsa nel cuore di Arezzo. Il 28 agosto torna l’edizione firmata Santo Spirito

AREZZOIl conto alla rovescia è partito verso la Giostra del Saracino e per l’occasione anche verso la sedicesima edizione della corsa podistica organizzata dal quartiere di Porta Santo Spirito alla vigilia dell’estrazione delle carriere.
L’appuntamento infatti è per giovedì 28 agosto per il Memorial Lorenzo Randellini, quartierista gialloblù scomparso prematuramente nel 2008 a causa di una malattia incurabile.
La gara - con partenza alle ore 20 - si svolgerà su un circuito di otto chilometri con partenza in Piazza San Jacopo e si inserisce nel calendario degli eventi organizzati dal quartiere della Colombina in occasione della Giostra di settembre, dove la lancia d’oro sarà dedicata a Giovanni da Palestrina nel quinto centenario della nascita.
I partecipanti del Memorial Randellini passeranno da Piazza San Jacopo in via Niccolò Aretino, quindi via Guadagnoli girando in via Crispi, transitando in via Roma, Piazza Guido Monaco, via Petrarca, e sulla pista ciclabile di via Piero della Francesca per poi passare davanti alla stazione, in Piazza della Repubblica, e via Spinello.
Dovranno essere affrontati due giri di questo circuito con partenza e arrivo in Piazza San Jacopo.
Previste al termine della gara le premiazioni per i primi assoluti, maschili e femminili, e per i primi classificati delle varie categorie.
La quota di iscrizione è di 13 euro - con possibilità di pagamento sul posto il giorno della gara - ed è possibile registrarsi sul portale Cronorun per poter prendere parte alla competizione in programma il prossimo 28 agosto nel cuore del centro storico di Arezzo.
Matteo Marzotti