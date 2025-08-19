Badii vola ai mondiali. Da Montevarchi fino a Rio

di Francesco TozziMONTEVARCHILa giovane montevarchina Chiara Badii, entrata a far parte della nazionale di ginnastica ritmica, è partita con la squadra per i mondiali in Brasile, che si terranno da domani al 24 agosto a Rio de Janeiro. Un traguardo già di per sé importantissimo per l’atleta classe 2007 in forza alla Raffaello Motto di Viareggio, che insieme alla collega Sofia Sicignano si aggregherà alla squadra italiana Senior. Insieme a Badii e Sicignano, la squadra italiana sarà composta da Laura Golfarelli, Alexandra Naclerio, Laura Paris e Giulia Segatori, sotto la guida delle tecniche Mariela Pashalieva e Valeria Carnali. Le azzurre sono partite domenica alla volta del Brasile e scenderanno in pedana sabato 23 agosto per le qualifiche degli esercizi dei 5 nastri e misto - 2 cerchi; 3 palle - che assegneranno anche le medaglie del concorso generale. Domenica 24 sarà la volta delle finali di specialità. Nelle competizioni internazionali del 2025, Badii e Sicignano sono sempre salite sul podio: alla European Cup di Baku un oro, un argento e un bronzo; agli Europei di Tallinn un oro e un bronzo; nella tappa conclusiva della World Cup al Forum di Assago un oro nei 5 nastri; alla World Challenge Cup di Cluj-Napoca in Romania un bronzo nel misto. Da parte di chi è abituato a collezionare medaglie, il mondiale potrebbe portare con sé tante altre soddisfazioni. Quello di Chiara Badii è un talento sbocciato fin dalla tenera età. Ha iniziato a fare ginnastica all’età di otto anni al palazzetto dello sport di Montevarchi con la Ginnica Giglio.Le allenatrici Cristina Cammelli e Martina Mori l’hanno accompagnata nelle prime gare in Serie A con la società Falciai di Arezzo. Nel 2020 si è trasferita a Fabriano restandoci per un anno in preparazione agli Europei giovanili in Bulgaria. Poi ha deciso di spostarsi a Viareggio, dove si è affermata nelle performance individuali. Cresciuta nella Raffaello Motto, con Donatella Lazzeri e Francesca Cupisti, vanta infatti una solida carriera nazionale, con quattro secondi posti consecutivi a Viareggio, nella Serie A1 dal 2021 al 2024. A livello internazionale, si è distinta con la squadra giovanile agli Europei di Varna 2021, conquistando un quarto posto nel concorso generale. Dal 2025 fa ufficialmente parte delle farfalle azzurre. Ora Chiara è titolare sia nei cinque nastri, il suo attrezzo preferito e con il quale si è sempre espressa meglio individualmente, sia con i due cerchi e le tre palle. Il suo idolo, neanche a dirlo, è Lara Mori. Anche se l’ex olimpionica si è affermata nella ginnastica artistica, per Chiara è ritenuta comunque un punto di riferimento per la disciplina. Ora l’attenzione è focalizzata sui mondiali, con un occhio al sogno delle Olimpiadi 2028.