Due giornate per scoprire il taekwondo in città

AREZZODue giornate per scoprire il taekwondo. L’avvio della stagione 2025-2026 del Centro Taekwondo Arezzo sarà anticipato da un doppio allenamento gratuito che, alle 17 di lunedì 8 e lunedì 15 settembre, rappresenterà il momento per muovere i primi passi sul tatami e per mettersi alla prova nella disciplina dei "calci in volo".

Gli open day sono ospitati dalla palestra del liceo scientifico Redi, nel cuore della città, e sono aperti a bambini e bambine con età tra i sei e i dieci anni che desiderano avvicinarsi a uno sport capace di unire divertimento, coordinazione e rispetto delle regole, sotto la guida di istruttori qualificati dalla federazione.

I due allenamenti saranno tenuti dal Maestro Andrea Rescigno che nel 2011 ha dato il via all’esperienza di una realtà che nel corso delle stagioni è riuscita a imporsi a livello regionale e nazionale per i risultati raggiunti e per le qualità tecniche dei propri atleti.

Il percorso sportivo parte con la scuola di avviamento al taekwondo dove viene proposto un approccio ludico-motorio tra giochi, circuiti ed esercizi finalizzato a migliorare equilibrio, velocità, reattività, destrezza e concentrazione. "Gli open day - commenta Rescigno - saranno un’occasione per far conoscere il taekwondo ai più piccoli in un clima di gioco, amicizia e rispetto, a livello gratuito e senza impegno. L’obiettivo è, infatti, che bambini e bambine possano divertirsi, appassionarsi e scoprire i valori che questa disciplina trasmette tra determinazione, autocontrollo, rispetto degli altri e fiducia in sé stessi".

M.M.