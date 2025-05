Centri estivi e non solo. Dai giochi all’arte. Tante iniziative per il dopo scuola

Una moltitudine di esperienze pensate per favorire la socializzazione, il benessere all’aria aperta e la scoperta delle proprie passioni. Con l’arrivo dell’estate, ecco pronto il programma dei centri estivi comunali in città. Sono aperte fino a domani le iscrizioni per "Verde Azzurro" a Empoli, rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Un’opportunità che include mensa gratuita per chi risiede in città, disponibilità del pulmino, con proposta di tariffe calmierate grazie all’applicazione delle fasce Isee per il calcolo del costo. L’associazione culturale "Il Ponte" alla scuola primaria L. Da Vinci andrà invece "A caccia di avventure…giocando, esplorando, troverai…"; dal 16 al 27 giugno per i piccoli partecipanti dai 7 agli 11 anni, attività dalle 8.30 alle 16.30. Si prosegue con "L’avventura continua…ogni giorno una nuova scoperta", dal 30 giugno al 25 luglio (stessi orari e stessa fascia d’età) alla scuola Baccio da Montelupo.

Sarà "Un’estate da ‘sentire’. Sperimentare: che divertimento!", quella proposta invece alla scuola d’infanzia Gianni Rodari – sempre dal 30 giugno al 25 luglio – per i piccoli dai 4 ai 6 anni. Stesso format si terrà anche alla scuola d’infanzia di via Val Gardena. Dal 28 luglio all’8 agosto c’è "Gioca che ti passa" (indicato dai 4 agli 11 anni); ultima proposta in cartellone per l’associazione "Il Ponte" è "Tutti in gioco… insieme è più divertente", che occuperà i bambini dal 25 agosto al 12 settembre in orario mattutino nel Centro XXIV Luglio (tutte le info al 335 5417264). Al Centro Giovani Avane, nei locali della Vela Margherita Hack, "Il Piccolo Principe" organizza due tipi di attività: "E-state off line", dal 23 giugno al 25 luglio (6-14 anni, fino alle 13.30 o alle 16.30) e "C’era una volta": iscrizioni all’indirizzo mail [email protected]. Chi ama lo sport potrà iscriversi all’attività proposta dall’associazione "Agd Delfini" alla primaria Don Bosco di Ponte a Elsa, a tema "E... state da favola in sport", dal 16 giugno al 9 agosto (4-11 anni) con ginnastica artistica, pallavolo, basket e laboratori (info e costi al 338 3926830).

Aperte anche le iscrizioni per il Campo Scuola della Misericordia di Empoli, pensato per ragazzi tra i 10 e i 14 anni. Dal 30 giugno al 18 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16 tutti all’Oratorio Sant’Andrea, in via Jacopo della Quercia. Tre settimane all’insegna del divertimento, della condivisione e della scoperta, durante le quali i giovani partecipanti potranno cimentarsi in giochi di gruppo, attività ricreative, laboratori educativi ed esperienze formative. Tutte le attività saranno guidate dai volontari. In programma previste esercitazioni di primo soccorso, escursioni educative e una suggestiva notte in tenda, per vivere un’esperienza immersiva all’insegna dell’avventura, del lavoro di squadra e del rispetto per la natura (info, costi e iscrizioni allo 0571 7255). Ma sono tante altre le proposte educative proposte dalle realtà associative del territorio. Come il "Cocco Summer Camp" organizzato dall’associazione "Paeseinfesta" della frazione del Pozzale in collaborazione con il circolo Arci: dal 9 al 27 giugno, fino alle 13 per bambini dai 6 ai 12 anni (iscrizioni al 3493887201). "Arti e mestieri" de "La squolina dei talenti" in via Lucchese a Empoli punta tutto su creatività e manualità: dal 16 giugno al primo agosto (dai 6 ai 10 anni) attività laboratoriali, ludiche, motorio/sportive, compiti per le vacanze e uscite in natura.

Y.C.