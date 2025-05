Sebastian Castro Castro e Mattia Ballerini trionfano alla 55^ Coppa Sportivi a Bagnolo di Montemurlo

Due vincitori sul traguardo di via Labriola a Bagnolo di Montemurlo a conclusione della 55^ Coppa Sportivi, a due passi dalla statua del grande campione pratese di ciclismo Aldo Bini. Entrambi felicissimi, il diciottenne Sebastian Castro Castro che arrivato in Italia dal Costarica da pochi giorni, ha vinto la gara per distacco con un attacco a 5 km dall’arrivo con la maglia del team emiliano General System. Altro vincitore il fiorentino di Campi Bisenzio Mattia Ballerini che corre nel Team Vangi di Calenzano, giunto al posto d’onore con un ritardo di 19 secondi e primo dei toscani con la conquista del titolo juniores e della maglia che il presidente del Comitato Regionale Toscana Luca Menichetti gli ha consegnato. "Dedico questa vittoria alla mia squadra al presidente Fabrizio Vangi, al Ds Matteo Berti, a tutti coloro che mi vogliano bene e mi seguono sempre. A Campi sarà festa tra i miei tifosi. Sono stato all’attacco tutto il giorno ho provato anche la soluzione di forza ma mi hanno raggiunto a 8 km dall’arrivo. Credo di aver meritato questa maglia". Bravo anche il terzo classificato Cianti. "Ho fatto il massimo dando tutto ma in volata Ballerini è stato più forte". Il vincitore Castro Castro: "Sono contento di aver vinto in Italia terra di ciclismo, ho visto che non c’era molto accordo nel quintetto di testa e quindi ho deciso di attaccare. Una vittoria che dedico a coloro che mi hanno ospitato da pochi giorni". Per lui e per Ballerini i complimenti del sindaco di Montemurlo e presidente della Provincia di Prato Simone Calamai che ha dato il via alla gara con l’assessore allo sport Valentina Vespi e con Erita Cappelli comandante della Polizia Municipale. "Una bella giornata di sport, ma Bagnolo con il ciclismo ha belle e consolidate tradizioni – dice Calamai – grazie a Riccardo Corsi ed ai suoi impagabili collaboratori del Comitato. E complimenti a tutti questi giovani davvero bravi". Parole di elogio per l’organizzazione anche dall’assessora Vespi e soddisfazione per la società Cycling Team Seanese società di riferimento che ringrazia, società, sponsor, addetti ai lavori e Comune di Montemurlo per il lavoro svolto. Una giornata con tanti sportivi lungo il percorso per una gara che ha ricordato Martino Martini, Ivo Innocenti e Beppe Regina e prima del via con un minuto di silenzio Nino Benvenuti, Piero Pratesi e il pratese Enrico Bettanin.

Antonio Mannori