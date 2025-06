Trofeo Bellandi a Montecatini, le foto e la classifica della corsa

Montecatini Terme, 15 giugno 2025 – L’Atletica Montecatini, con il patrocinio del Comune e sotto l’egida del Comitato Uisp di Pistoia, ha organizzato con successo la 15ª edizione del Trofeo Raoul Bellandi. Partenza e arrivo sono stati allestiti negli spazi adiacenti allo stadio comunale, punto di riferimento per la comunità sportiva locale. Il percorso competitivo, lungo 12 km, ha impegnato i partecipanti lungo i suggestivi colli cittadini, offrendo panorami e scorci tipici della città termale. La passeggiata non competitiva, invece, ha seguito un tracciato più agevole, quasi interamente urbano. Un tracciato tecnico e insidioso, quello della competitiva, dove il continuo saliscendi ha messo a dura prova anche i più esperti: una gara da affrontare con attenzione, pena il rischio di trovarsi in difficoltà. All’arrivo, come da tradizione, un ristoro ricco e graditissimo, con cocomero fresco protagonista della scena. Il servizio fotografico è stato curato dalla ETS Regalami un sorriso, che ha documentato l’evento con immagini in alta definizione.

L’ Atletica Montecatini 1983 ha voluto ricordare uno dei suoi fondatori Raoul Bellandi, organizzando un gara podistica a livello competitivo e non. Il vincitore assoluto della gara è stato il lucchese Tomas Tei (Virtus Lucca), che termina la gara in 37’45’’, al secondo posto con un distacco di 19’’ si classifica Mirko Tondini (Silvano Fedi Pistoia) e al terzo con 20’’ Paolo Pallini (Atletica Porcari), seguono Martin Falasca (Atletica Vinci) e Simone Torquati (Le Barre Titignano). Primo nella categoria veterani con il tempo di 40’34’’ si classifica Igor Marracci (Orecchiella Garfagnana), il secondo posto se lo aggiudica Enri Lazzari (Atletica Borgo a Buggiano) e al terzo si classifica Francesco Giuntoli (Gruppo Sportivo Run...dagi ). Claudio Casalini (Il Ponte Scandicci) ottiene il primo posto nella categoria veterani argento terminando la gara in 40’15’’, secondo si classifica Mileno Frediani e terzo Massimo Tocchini entrambi della Montecatini Marathon. Rinaldo Bolognesi si aggiudica la categoria veterani oro, dove ottiene il tempo finale 46’13’’, seguito da Vincenzo Broccolo (Jolly Runners) e Antonio Monno (Montecatini Marathon). Nella categoria donne assolute il primo posto per Chiara Ghiselli (Monntecatini Marathon) che ferma il cronometro sul tempo di 43’27’’ seguita a 1’07’’’ da Elena Finotello (Club Expo Fitness) e a 2’07’’ da Elisa Dami (Atletica Vinci), seguono Danila Sodini (Montecatini Marathon) e Anna Lisa Michelini (Gm Antraccoli Lucca). Samantha Serafini (Gm Antraccoli Lucca) si aggiudica la categoria donne veterane correndo in 44’21’’, al secondo posto Flavia Cristianini e al terzo Camelia Barboi (Up Isolotto Firenze).

La Montecatini Marathon si aggiudica il Trofeo Raoul Bellandi con 21 iscritti ,seconda classificata la Silvano Fedi Pistoia (13).