Volley. La montevarchina Anna Del Furia in A1

Arezzo, 19 agosto 2025 – Un nuovo talento del volley valdarnese si affaccia sul palcoscenico nazionale. Si tratta di Anna Del Furia, giovane promessa montevarchina cresciuta nelle fila della Volley Arno Montevarchi, che da questa stagione veste la maglia delle giovanili de Il Bisonte Volley Firenze, società di Serie A1 femminile. La giocatrice, dopo aver compiuto l’intero percorso nelle categorie under della società montevarchina, è stata scelta per entrare nel vivaio del club fiorentino. Un traguardo che premia l’impegno e il talento della giovane atleta e che rappresenta anche un motivo di orgoglio per il movimento sportivo locale.