Il giovane arciere castiglionese Elia Botti protagonista a Montalcino

Arezzo, 19 agosto 2025 – Si è svolta lo scorso fine settimana a Montalcino la gara interregionale di tiro con l’arco organizzata dalla Compagnia Ilcinese Arcieri Montalcino.

L’evento, inserito nel calendario federale e arrivato quest’anno alla sua 18esima edizione, ha visto la partecipazione di ben 94 arcieri provenienti da 9 regioni italiane, attratti anche dalla suggestività del luogo e dalla data festiva.

Assoluto protagonista è stato senza dubbio il giovane Elia Botti, classe 2013, degli Arcieri Castiglionesi, che ha conquistato il primo posto nella categoria “Arco Olimpico Giovanissimi Maschile” con 646 punti, confermandosi come una delle promesse più interessanti del vivaio degli Arcieri di Castiglion Fiorentino.

Successo anche per il castiglionese Mattia Menditto, in forza agli Arcieri Maremmani, che si è imposto nell’Arco Olimpico Allievi Maschile con 637 punti. Importanti risultati sono arrivati anche nella categoria Arco Olimpico Master Maschile, con Fabio Menci secondo a quota 612 punti e David Pantini ottavo con 574, piazzamenti che contribuiscono al ranking nazionale e che rendono onore alla scuola arcieristica castiglionese.

Alla competizione hanno preso parte anche 12 atleti dei gruppi sportivi militari e delle forze dell’ordine – tra cui Marina Militare, Aeronautica e Polizia di Stato – con la presenza di campioni di livello internazionale come Mauro Nespoli, argento alle Olimpiadi nel 2021, che si è imposto nella categoria Arco Olimpico Senior Maschile.