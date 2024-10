Borsa di studio nel nome di Federica. Sofia parte domani per l’Angola: "Felici che sia una ragazza aretina"

Partirà domani alla volta dell’Angola per onorare la memoria di Federica Canneti. Sofia Scarpelli ha 21 anni, vive a Lucignano ed è una laureanda in ostetricia a Siena. È lei ad essersi aggiudicata il premio portato avanti dalla famiglia di Federica Canneti, la giovane castiglionetricia di Siena, sse anche lei studentessa di ostecomparsa a soli 22 anni, proprio il 7 ottobre del 2022 a causa di un incidente stradale. L’iniziativa è frutto di una collaborazione con il Cuamm e l’Università degli Studi di Siena e permetterà a Sofia di fare questa esperienza in Angola per un mese intero. Una sinergia fruttuosa, suggellata nel maggio del 2023 per realizzare il sogno di Federica Canneti, quello di trascorrere un periodo in Africa come ostetrica insieme a Medici con l’Africa Cuamm.

A coltivare e portare avanti questo desiderio sono stati i familiari di Federica, che hanno deciso di avviare una raccolta fondi per dare ad altre giovani la possibilità di prestare servizio in Africa. È nato così il "Premio di studio Federica Canneti" che, con una borsa all’anno per 10 anni, permetterà a una studentessa del terzo anno del corso di laurea in Ostetricia dell’Università degli Studi di Siena, di trascorrere un mese di formazione in uno degli ospedali in cui opera il Cuamm, per potersi sperimentare in un contesto diverso dal nostro e impegnare per il bene dei più bisognosi. "Ho conosciuto Federica Canneti - – racconta Sofia Scarpelli - ed è bello per me pensare di poter portare avanti e dare forma e concretezza a una sua passione, quella per la vita. Ho sempre voluto fare un’esperienza di questo genere in Africa, lì dove si concentrano i bisogni maggiori per le donne e i bambini. Tra un paio di mesi terminerò il mio percorso con la laurea e quindi mi sembra una bella opportunità da cogliere ora. Di certo, lì imparerò molto, dal punto di vista professionale e umano.

"Siamo contenti che anche quest’anno abbia vinto la borsa di studio (che nel frattempo da 8 sono diventate 10) una ragazza che ha conosciuto Federica, una ragazza della nostra Valdichiana", affermano Rosanna e Marcello Canneti, genitori di Federica. "Inoltre la data della sua partenza avviene in una data particolare, il 7 ottobre giorno in cui Federica ha lasciato il suo vuoto incolmabile". In Angola il Cuamm è presente dal 1997. Nell’ultimo anno ha supportato 58 strutture sanitarie con oltre 70 operatori, soprattutto locali. Cuamm supporta l’ospedale di Chiulo, dove andrà Sofia, con un’attenzione particolare alla salute materno-infantile. Nel corso del 2023 sono stati assicurati oltre 2.000 parti, quasi 4.000 viste prenatali e sono state effettuate 34.361 visite ambulatoriali. Non solo: grazie alla presenza di Cuamm è stato possibile garantire la formazione on the job dello staff sanitario dell’ospedale sia sulla gestione del paziente pediatrico che delle emergenze ostetriche.