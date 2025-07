Si apre il sipario sul “Luglio Sangiovannese”

Arezzo, 01 luglio 2025 – Un cartellone estivo ricco e variegato animerà San Giovanni Valdarno per tutto il mese di luglio, con eventi pensati per tutte le età e i gusti: musica, cinema sotto le stelle, spettacoli teatrali, incontri culturali e appuntamenti all’insegna della socialità e della partecipazione. Il programma, presentato in conferenza stampa nella sala David Sassoli di Palomar, è frutto di una sinergia ampia e virtuosa tra l’Amministrazione comunale, la Pro Loco, le associazioni culturali del territorio e le realtà del commercio e della promozione sociale. «Siamo molto soddisfatti del cartellone 2025 – ha dichiarato il sindaco Valentina Vadi – perché riesce a parlare a pubblici diversi, con eventi che coniugano cultura, intrattenimento, riflessione e solidarietà. Luglio sarà particolarmente intenso: tra le novità più attese segnalo la prima edizione di ValdarnoComics, il ritorno dell’opera in piazza con Il barbiere di Siviglia, e due appuntamenti di forte valore simbolico dedicati alla pace e alla memoria storica».

Il programma è coordinato dall’assessorato alla cultura con il supporto della Pro Loco “Roberto Costagli”, del Centro Commerciale Naturale, Materiali Sonori, Orientoccidente, Music Pool, Accademia Musicale Valdarnese, Carnevale Storico, Circolo Laudato Si’, Anpi Valdarno, Cronache di Ruolo, Muse, Unicoop Firenze e le associazioni di categoria Confcommercio, Confesercenti, Cna e Confartigianato. Per tutta la durata del mese sarà visitabile a Casa Masaccio la mostra Dietro la scena, dentro il set dell’umano, con oltre cinquanta scatti dai set di Aki Kaurismäki realizzati dalla fotografa finlandese Marja-Leena Hukkanen, in occasione del Premio Marco Melani 2024. Inoltre, mercoledì 9, 16 e 23 luglio, apertura serale dei negozi del centro a cura del Centro Commerciale Naturale.

Gli eventi principali

Giovedì 3 luglio: apertura ufficiale con Tributo a Notre Dame, musical a cura dell’associazione Paro Paro in piazza Masaccio. Parte del ricavato sarà devoluto alla Parrocchia di Santa Maria delle Grazie.

Sabato 5 e domenica 6 luglio: debutta ValdarnoComics, con fumetto, cosplay, giochi e cultura pop in centro storico. Tra gli ospiti Ester Cardella, Daniele Procacci, Ambra Pazzani e Fabrizio Lopresti.

Sabato 5 luglio: Root Fest! agli Orti di Sant’Andrea, tra agricoltura, comunità e musica.

Dal 1 al 31 luglio: tre rassegne di cinema sotto le stelle, con film in pellicola (omaggio a Tim Burton), cinema d’impegno civile e retrospettiva su Antonio Albanese.

10 luglio: Dissonanze in accordo, concerto e testimonianze dello Studentato internazionale Rondine, Orchestra OIDA.

15 luglio: in piazza Masaccio arriva il grande jazz con Steve Coleman and Five Elements, per il Valdarno Jazz Festival.

16 luglio: concerto Walter & Friends del sangiovannese Walter Sterbini.

17 luglio: teatro nei giardini di via della Costituzione con la commedia Terrore – una commedia da paura, a cura dell’associazione Paro Paro.

23 luglio: presentazione del nuovo portale turistico Le vie di San Giovanni, seguita da serata musicale in piazza Cavour.

24 luglio: celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione, con interventi istituzionali e concerto di Letizia Fuochi e Chiara Riondino, evento inaugurale del Festival Orientoccidente.

25 luglio: Pastasciutta Antifascista al Circolo Arci Ponte alle Forche con concerto di Alta Madera.

28 luglio: torna l’opera in piazza Masaccio con Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini, con l’Orchestra delle Terre Verdiane e il Coro dell’Opera di Parma. Evento del Terre d’Arezzo Music Festival.

31 luglio: chiusura del Festival Orientoccidente con Parole erranti in piazza Masaccio, incontro con Sandra Bonzi e Claudio Bisio. Tutti gli eventi sono sponsorizzati da Unicoop Firenze.