Montevarchi. Successo per gli eventi estivi

Arezzo, 01 luglio 2025 – È partito col piede giusto “Varchi d'Estate”, il nuovo cartellone di eventi estivi promosso dal Comune di Montevarchi. Le prime quattro serate della rassegna hanno fatto registrare il tutto esaurito, conquistando il pubblico con un mix di musica, comicità e talento locale. Ad aprire la manifestazione, l'esibizione intensa e applauditissima di Sabrina Morante con “L'Altra Mina”, omaggio raffinato alla voce leggendaria della musica italiana. A seguire, la musica d'autore di Simone Baldini Tosi ha emozionato la platea, mentre i grandi successi dei Pooh sono risuonati in piazza grazie all'energia della PoohIsar Tribute Band. A chiudere il primo ciclo di appuntamenti, la comicità genuina della compagnia locale “N'icche Posso”, che ha regalato sorrisi e leggerezza.

Ma l'entusiasmo non accenna a diminuire. Anzi, cresce l'attesa per uno degli eventi più attesi dell'intera stagione: “Parla con Dru”, lo spettacolo di Drusilla Foer, in programma giovedì 3 luglio alle ore 21.00 in Piazza Varchi. Una serata che promette di unire eleganza, riflessione e intrattenimento in un'atmosfera intima e coinvolgente. "Siamo molto soddisfatti della straordinaria partecipazione che questa nuova rassegna sta ricevendo – ha dichiarato l'assessora alla Promozione del Territorio, Sandra Nocentini -. 'Varchi d'Estate' è una novità assoluta di quest'anno, pensata per offrire a Montevarchi un'estate ricca di proposte accessibili, capacità di parlare a pubblici diversi e valorizzare la bellezza della nostra piazza più rappresentativa. Siamo certi che l'arrivo di Drusilla sarà uno dei momenti più significativi dell'intera programmazione."

Lo spettacolo “Parla con Dru”, già presentato con successo a Milano nell'ambito del Festival della Bellezza al Castello Sforzesco, arriva per la prima volta in Toscana proprio a Montevarchi. La tappa valdarnese rappresenta un'occasione speciale per incontrare dal vivo Drusilla Foer, alter ego dell'artista fiorentino Gianluca Gori, personaggio raffinato, ironico e dissacrante, diventato celebre anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 come co-conduttrice. Nel corso della serata, Drusilla si racconterà attraverso un'intervista-dialogo con il moderatore e il pubblico, intervallando le parole a momenti musicali, nei quali interpreterà dal vivo alcune delle sue canzoni preferite.

Un format originale e dallo stile inconfondibile, che coniuga leggerezza e profondità, ironia e riflessione. I biglietti per lo spettacolo, al costo di € 25,00 € € 30,00 sono disponibili: presso l’Urban Center del Comune di Montevarchi (martedì-venerdì, ore 9.00-12.30); all’Ufficio Promozione del Territorio (martedì e giovedì, ore 15.00-17.00); online su Discover Arezzo (con commissione di 2,00 € e pagamento solo con carta tramite POS).