Arezzo, 14 novembre 2023 – Una camminata nel ricordo di Federica Canneti, dedicata a tutte quelle farfalle che, come lei, hanno interrotto troppo presto il loro volo. È questo l’intento della Camminata delle Farfalle, l’iniziativa organizzata con il patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, in programma nella mattina di domenica 19 novembre. Nata un anno fa di concerto con la famiglia Canneti, proprio all’indomani della tragedia che ha scosso l’intera comunità castiglionese, la camminata prenderà il via alle ore 9.30 da piazzale Garibaldi e si snoderà per 10 chilometri lungo i sentieri di Castiglion Fiorentino, in un percorso di medio-bassa difficoltà che raggiungerà il Tennis Club Castiglionese in località Fontesecca, con una tappa intermedia al Santuario del Bagno.

Proprio al circolo tennistico dove Federica era solita allenarsi, sarà possibile partecipare, su prenotazione, a un aperitivo il cui ricavato sarà, in parte, devoluto per sovvenzionare la nuova edizione del premio di studio intitolato alla giovane castiglionese.

“Siamo felici che, anche quest’anno, sia stata rinnovata la Camminata delle Farfalle, un’iniziativa che speriamo possa diventare un appuntamento fisso annuale per ricordare Federica e tutte le giovani ragazze castiglionesi che, purtroppo, non sono più con noi – dichiara la sorella Alessandra Canneti - Per tutti noi, sarà particolarmente significativa, la presenza di Maria Pia Cozzolino, la studentessa dell’Università di Siena che, lo scorso settembre, è partita per l’Etiopia grazie alla prima borsa di studio dedicata a Federica, un premio che vorremmo riproporre anche il prossimo anno. Le attività che Maria Pia ha messo in campo durante la sua esperienza etiope saranno, inoltre, raccontate ai partecipanti in un video che sarà proiettato proprio domenica durante l’aperitivo al Tennis Club Castiglionese”.