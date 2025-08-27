"Ieri vs Oggi: generazioni a confronto": il nuovo libro di Andrea Franceschetti, pubblicato dalla casa editrice FuoriOnda, sarà presentato, in anteprima nazionale, ad Anghiari, stasera alle 21 in Piazza del Teatro. L’organizzazione dell’evento è a cura della Biblioteca di Anghiari, con il patrocinio del Comune di Anghiari.

Serata ricca, incastonata nella meraviglia de “I mercoledì sera di Anghiari”, che inizierà alle 21 con “Torno a casa con un libro” (con un tappeto azzurro ricoperto di libri in regalo per chi passerà), si chiuderà con la musica del dj-set delle 22, 30, e, in mezzo, ospiterà la presentazione-spettacolo del nuovo libro di Franceschetti.

Nobile la firma della prefazione: quella dell’attrice Valentina Lodovini, che scrive: “Un libro intimo sul cambiamento e il cambiamento riguarda tutti”. Un testo originale anche nell’aspetto formale: su due colonne, in un incontro-scontro fra generazioni. Sulla sinistra quella di ieri, sulla destra quella di oggi, raccontate e analizzate (fra sociologia, antropologia, psicologia e ironia) in gioventù, a scuola, sui versanti del corpo e della sessualità, in mezzo ai mondi adulti. Ieri Vhs, oggi YouTube. Ieri lavagna e gesso, oggi la Lim. Ieri il bisogno che aguzzava l’ingegno, oggi l’Ai, ieri emozioni oggi emoticon.