Sebastiano Mondadori a Pisa con il suo nuovo romanzo “Di cosa siamo capaci”

Pisa, 12 giugno 2025 - Un viaggio letterario tra generazioni, ideali e disincanti. È quello che propone Sebastiano Mondadori con il suo ultimo romanzo, "Di cosa siamo capaci", pubblicato da Laurana Editore. L’autore presenterà il libro a Pisa giovedì 12 giugno 2025, alle ore 18, allo Spazio La Nunziatina (via Nunziatina 11), nell’ambito della rassegna Scrittori in Borgo organizzata dalla Libreria Ghibellina. A dialogare con lui sarà la scrittrice Nicoletta Verna. Nel romanzo, due figure femminili intense e complesse – Adele e Nina, madre e figlia – si muovono tra l’amore, la politica, la letteratura e le ferite del tempo. Due vite che si sfiorano e si rincorrono lungo cinquant’anni di storia italiana: dal fermento del 1968 in Toscana, quando Adele è combattuta tra Bebo e Rudi nel sogno collettivo di cambiare il mondo, al 1993 europeo di un’interrail ribelle, in cui Nina si scopre in bilico tra legami familiari e passioni improvvise. Mondadori racconta le illusioni e i rimpianti, la tensione tra desiderio e nostalgia, le fratture e le riconciliazioni che attraversano una famiglia ma anche un’intera epoca. Milano diventa lo sfondo di una “commedia mancata” dove ogni personaggio – tra amori, amici, segreti e ideali infranti – finisce per interrogarsi su cosa davvero siamo capaci di affrontare quando la vita presenta il conto. L’incontro è aperto al pubblico, con il patrocinio di Pharmanutra e in collaborazione con La Nunziatina, Ristoro al Teatro, Ristorante Nando e Titta e Il Teatro di Pisa.