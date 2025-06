Emporio Letterario. Pienza capitale culturale

"Le parole che pronunciamo davanti ai giovani non possono essere libere, come ci ha spinto a fare molta cultura novecentesca e oggi sembra autorizzare la rivoluzione digitale, ma (devono esser ndr) vincolate all’esperienza". Così Eraldo Affinati, scrittore, docente, fondatore – con la moglie Anna Luce Lenzi – della rete delle scuole ‘Penny Wirton’, in cui si insegna gratuitamente l’italiano ai migranti, ha presentato, dalle colonne di ‘Robinson’, la propria partecipazione (lectio brevis su ‘La responsabilità della parola’, 6 giugno, Palazzo Piccolomini, ore 18), all’Emporio Letterario Pienza, in programma da domani a domenica.

Qualcosa più di un’anticipazione, quasi un manifesto programmatico, visto che la rassegna dedicata ai libri, all’editoria e al piacere della lettura, giunta alla tredicesima edizione, spazierà ancora attraverso tutta l’attualità, trattando temi come l’ecologia, la memoria, l’identità, il mito, la storia, animando confronti e dibattiti e utilizzando strumenti come la letteratura, la narrazione di taglio giornalistico, perfino il fumetto.

Ce ne sarà dunque per tutti i gusti, come d’altra parte stanno dimostrando le iniziative messe in atto dalla Valdichiana, Capitale toscana della cultura 2025, in cui la parola scritta sembrava relegata un po’ in secondo piano rispetto ad altre forme espressive e invece continua a porsi, non solo a Pienza, al centro dell’interesse. Il pubblico potrà così vedere da vicino, incontrare, alcuni tra i nomi più autorevoli della cultura contemporanea. Un’attesa particolare circonda la presentazione del libro ‘La verità è un fuoco’, di Agnese Pini: dopo ‘Un autunno d’agosto" (2023), sulla strage nazifascista di Sasn Terenzo Monti, dell’estate 1944, la direttrice del Quotidiano Nazionale (domani, ore 16, cortile di Palazzo Borgia) affronta, senza filtri, un tema ancor intimo, quello dei più profondi legami familiari, in una forma che sta appassionando il pubblico. Tra gli ospiti, scrittori e scrittrici come Teresa Ciabatti, il già citato Affinati, Serena Dandini, Roberto Cotroneo, Giulia Caminito e Silvia Ballestra. Poi autori e autrici che padroneggiano linguaggi e generi diversi come Mario Tozzi, Antonio Monda, Maurizio Mannoni, Alessandro Preziosi, Ubaldo Pantani, Gianluca Nicoletti, Nichi Vendola, Elena Kostioukovitch e Boban Pesov.