Il giornalista Cazzullo a ’Un mare di discorsi’

Nuovo ospite di rilevanza nazionale al festival ’Un mare di discorsi’, che porta alla Spezia, Porto Venere e alle Cinque Terre alcuni fra i giornalisti, scrittori, intellettuali e artisti più amati d’Italia: si tratta di Aldo Cazzullo (foto), che stasera alle 21.30 presenterà al castello di Riomaggiore il suo ultimo best seller, ’Il Dio dei nostri padri-Il grande romanzo della Bibbia’, edito da Harper Collins. Un volume da record, quello firmato dall’autore e giornalista, che sarà intervistato dal direttre artistico Dario Vergassola: primo nelle vendite dell’anno 2024, continua a catturare e ad affascinare con la sua analisi delle sacre scritture. L’intervista sarà preceduta dalla presentazione del libro di Jessica Chia, nella stessa location alle 21, ’La Staffetta senza nome’ (Solferino): si tratta dell’autobiografia della partigiana quasi centenaria Sandra Gilardelli, che ha firmato il volume a quattro mani. Nel pomeriggio, nel piazzale della chiesa, due laboratori: La radio dei bambini, con Radio Rogna, per imparare a realizzare un programma radiofonico, e Una t-shirt d’artista!, a cura di Coviliarte, per i piccoli dai cinque anni, che potranno creare una maglietta ispirati dall’arte del pittore Gino Covili.

C.T.