In auto con un chilo di droga. Bloccati dalla squadra mobile. Tre giovani finiscono in carcere

Non erano ladri in attesa di mettere a segno qualche ’colpo’ nelle case della zona. Ma alla vista della pattuglia della polizia hano cercato di darsela a gambe, un atteggiamento a dir poco sospetto che ha poco dopo trovato conferme quando gli agenti hanno perquisito l’auto con a bordo i tre giovani: all’interno, nemmeno troppo nascosto, c’era un involucro contenente circa un chilo di cocaina. Per il conducente e i due passeggeri è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio l’altro pomeriggio in una zona collinare della città, i cui i cittadini avevano espresso timori sul rischio di furti soprattutto con l’arrivo dell’estate: in zona si è portata una pattuglia della Squadra Mobile della Questura della Spezia, proprio per un servizio di prevenzione.

Di lì a poco è arrivata un’auto a bordo tre uomini già noti alle forze dell’ordine per alcuni precedenti. Da lì la decisione di fermare il veicolo per un controllo, ma alla vista della polizia uno dei tre occupanti del mezzo ha subito cercava di darsi alla fuga, senza riuscivi perché prontamente bloccato dagli agenti. Il tentativo di fuga e l’evidente nervosimo dei tre passeggeri, ha portato gli agenti della Squadra mobile ad approfodire il caso con la perquisizione dell’auto, alla ricerca di eventuali oggetti da scasso, nell’ipotesi che potesse trattarsi di una gang di ladri: in auto invece gli agenti (nel frattempo supportati dall’arrivo di una volante operativa in zona) hanno trovato il sacchettio col chilo di cocaina. Dopo gli accertamenti del caso in Questura e aver informato il magistrato di turno Elisa Loris, gli agenti hanno arrestato i tre giovani con l’accusa di detenzione di stupefacenti: Mattia Varese (classe 2000), Ismail Laghchim (1992), e Souhail Neyja (1997) sono stati portati al carcere di Villa Andreino. La loro posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria: lunedì mattina in carcere si svolgerà l’udienza di convalida dell’arresto, dove il 27enne spezzino verrà difeso dall’avvocato Cristian Falconi, i due cittadini marocchini invece saranno assistiti dall’avvocato Rugantino Marcantoni.

