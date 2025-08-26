Ha terminato le sigarette. Evade per acquistarle

Era uscito per comprare le sigarette ma nell’orario sbagliato della giornata. L’uomo infatti avrebbe dovuto rimanere a casa perchè colpito dagli arresti domiciliari scattati, insieme al divieto di avvicinamento, dopo la denuncia della sua ex compagna con la quale i rapporti si sono bruscamente interrotti e finiti in Tribunale. Una vicenda che ha visto protagonista un pensionato, Sergio Monti, di 84 anni. L’uomo l’altro pomeriggio accorgendosi di aver terminato le “bionde“ ha deciso di uscire senza far troppo caso all’orario ampiamente in anticipo rispetto alla finestra dalle 16 alle 18 consentita dal giudice per poter svolgere commissioni e provvedere all’acquisto di alimenti. Sempre rimanendo a distanza di almeno 500 metri dall’abitazione dell’ex compagna.

Anche la sfortuna poi ci ha messo lo zampino perchè l’operazione di acquisto delle sigarette e successivo rientro a casa è stata ritardata dalla gomma bucata dell’automobile. Quindi niente acquisto delle sigarette e soprattutto nuova visita dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana che avvisati dal segnale lanciato dal braccialetto elettronico che l’uomo deve indossare si sono immediatamente presentati all’abitazione dell’uomo ma lo hanno trovato in strada. Quindi lo hanno nuovamente arrestato. Ieri mattina l’uomo assistito dai legali Davide Ambrosini (a destra) e Tiziano Alessi del foro della Spezia ha raccontato al giudice Carolina Gagliano e al pubblico ministero onorario Alessandro Casseri (togato Elisa Loris) di aver fatto confusione sugli orari di uscita ma di non essere uscito per avvicinare l’ex compagna. I legali, vista la difficoltà dell’assistito di comprendere il comportamento da tenere in regime di arresti domiciliari hanno quindi chiesto una perizia psichiatrica. Richiesta sostenuta anche dal pubblico ministero e accolta dal giudice Carolina Gagliano che ha predisposto l’esame peritale affidandolo allo specialista Leonardo Moretti oltre a convalidare l’arresto e confermare la misura degli arresti domiciliari. Lo psicologo firmerà l’incarico il prossimo 11 settembre per poi procedere all’esame dell’imputato.

