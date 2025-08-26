Uffici aperti mercoledì pomeriggio

Il Comune di Bolano rimodula gli orari di lavoro dei dipendenti e introduce l’apertura pomeridiana degli uffici una volta a settimana. La giunta guidata dal sindaco Paolo Adorni (nella foto) ha infatti dato il via libera a una diversa articolazione del lavoro che porterà, a partire dal 1° settembre, ad estendere l’orario di apertura al pubblico per una volta a settimana a tutti gli uffici e servizi solitamente aperti alla fruizione da parte della cittadinanza, dall’anagrafe ai servizi demografici. L’apertura al pubblico sarà garantita il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30, con l’obbiettivo di migliorare il servizio alla cittadinanza e di facilitare la fruizione dei servizi pubblici.

"Grazie all’accordo con le organizzazioni sindacali Cgil. Cisl e Uil, dal prossimo 1° settembre il Comune di Bolano amplierà i servizi ai cittadini rimanendo aperto al pubblico tutti i mercoledì pomeriggio – afferma il sindaco Paolo Adorni –. Pertanto i cittadini troveranno tutti gli uffici aperti oltre che nel consueto orario mattutino dal lunedì al sabato, anche il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. Riteniamo che questa iniziativa rappresenti un ulteriore miglioramento dei servizi al cittadino e va ad accogliere le ripetute istanze della nostra popolazione. Questo ampliamento dell’orario di apertura al pubblico si affianca alle iniziative della nuova amministrazione, che in pochi mesi ha voluto rinnovare completamente il sito internet istituzionale, implementare le funzionalità dei social network dell’ente e soprattutto dotarsi di un canale Whatsapp per la tempestiva comunicazione con i cittadini e al quale le persone possono iscriversi in modo completamente gratuito e soprattutto anonimo. Come sindaco sono orgoglioso di poter annunciare questo nuovo servizio e doverosamente ringrazio tutti i dipendenti per la disponibilità dimostrata e le organizzazioni sindacali con le quali prosegue un già positivo confronto".

L’accordo non sarà esteso alla polizia municipale, per il quale vige l’intesa dello scorso anno. che prevede nel periodo compreso fra il 15 giugno e il 30 settembre, due turni pomeridiani a settimana, dalle 17 alle 23.

Matteo Marcello