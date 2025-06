Via Toscanini riapre . Sportelli più belli e sicuri. Prenotazioni, è polemica

Dopo un periodo di sospensione lo Sportello al cittadino e i servizi demografici sono di nuovo attivi nella sede di via Toscanini, 1 al piano terra. Gli sportelli sono rimasti chiusi per consentire il trasferimento da piazza Don Milani alla sede originaria, ma ora si ritorna alla normalità. Gli uffici continueranno ad osservare l’orario consueto di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13 e il mercoledì anche dalle ore 15 alle 17, il sabato dalle ore 8,30 alle 12,30.

"Dopo il completamento dei lavori di messa in sicurezza sismica del palazzo di via Toscanini, lo sportello al cittadino e l’anagrafe ritrovano la loro collocazione originaria in in spazi completamente rinnovati, più belli e sicuri - spiega l’assessore ai servizi demografici, Valentina Vespi –. Ricordiamo che per fare o rinnovare la carta d’identità o per il cambio di residenza è necessario prendere l’appuntamento tramite l’agenda online accessibile dal sito istituzionale". Tanti i servizi svolti dai due servizi, veri front office con la cittadinanza, da tutte le pratiche relative allo stato civile, come atti di nascita o di morte, al rilascio di carte di identità, al cambio di residenza, al pagamento dei servizi scolastici o delle multe al Codice della strada, fino al rilascio del tesserino per la raccolta dei tartufi.

Prenotazione on line dei servizi che raccolgono le critiche del capogruppo di Fratelli d’Italia, Antonio Matteo Mazzanti: "Le dichiarazioni dell’assessore mi lasciano perplesso, soprattutto pensando ai tanti anziani o, più in generale, a tutte quelle persone che non hanno particolare dimestichezza con il computer o con i mezzi informatici. In questi casi, è naturale chiedersi: come faranno? Credo che serva maggiore attenzione alle esigenze del territorio. Montemurlo è una comunità fatta di persone con necessità e bisogni differenti, e non tutti possono accedere facilmente ai servizi online. Sarebbe sufficiente un po’ di buonsenso e disponibilità all’ascolto per trovare soluzioni più inclusive. Per questo, mi unisco alla voce di molti cittadini che mi hanno contattato e chiedo che vengano attivati percorsi di prenotazione facilitati, non limitati all’online, per aiutare le persone anziane o meno autonome".

L’intervento di messa in sicurezza sismica del palazzo comunale di via Toscanini ha un valore complessivo di 1 milione e 250 mila euro ed è stato finanziato per 950 mila euro con fondi regionali sulla messa in sicurezza degli edifici pubblici strategici che, in caso di calamità, devono diventare vere e proprie basi operative per gestire l’emergenza (i restanti 300 mila euro sono fondi comunali). Nel palazzo di via Toscanini si trovano dall’anagrafe, all’ufficio lavori pubblici, all’urbanistica.

Silvia Bini