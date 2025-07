Piazza Cavour, ritorno all’antico. Mercato consentito fino alle 14

Il Comune ripristina i vecchi orari di vendita del mercato di piazza Cavour. La decisione è stata presa nell’ultima riunione di giunta, a seguito delle riunioni avvenute tra maggio e la prima metà di giugno con le associazioni di categoria, che avrebbero espresso parere favorevole al ripristino dell’orario sulla base del regolamento vigente. In base a quanto definito dalla giunta comunale, a partire dal 15 luglio sarà ripristinato l’orario di vendita del mercato giornaliero di piazza Cavour dalle 6 alle 14 nei giorni feriali. Per i banchi dei settori ortofrutta, prodotti agricoli, fiori e piante e merci non alimentari, sarà consentito l’ingresso nell’area di mercato dalle 4.30, con rimozione dei banchi entro le 14.30, con il Comune che ha contestualmente autorizzato gli operatori del settore generi alimentari alla sosta delle proprie strutture nell’area di mercato anche al termine delle operazioni di vendita. Novità, in via sperimentale, anche per gli operatori del settore ittico: l’ingresso nell’area di mercato sarà consentito dalle 22 alle 23.30 nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, e dalle 20 alle 21.30 dal 1° ottobre al 30 aprile; in ocgni caso, la rimozione delle strutture di vendita dovrà avvenire entro le 15. Negli ultimi anni, complici i lavori di ammodernamento che avevano interessato la piazza, Palazzo civico aveva introdotto in via sperimentale l’apertura pomeridiana fino alle 19.30 nei giorni martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Ora, con la fine dei lavori, si torna all’antico.

Matteo Marcello