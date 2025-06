Alleanza per regolamentare i gruppi turistici

Un passo importante che riguarda uno dei luoghi più amati e soprattutto visitati del nostro territorio. Entro la fine del mese, durante i prossimi consigli comunali previsti dalla singole amministrazioni, i sindaci dei tre Comuni delle Cinque Terre – Fabrizia Pecunia (Riomaggiore), Marco Fenelli (Vernazza) e Francesco Sassarini (Monterosso) – daranno ufficialmente avvio, in modo congiunto, all’iter per la proposta di regolamentazione dei gruppi turistici, inserendola nell’ordine del giorno delle comunicazioni del presidente.

La decisione, frutto di un confronto costruttivo tra le tre amministrazioni, nasce dalla volontà comune di gestire in modo strategico e coordinato i flussi turistici su tutto il territorio delle Cinque Terre, ottimizzando le risorse a disposizione e migliorando la qualità dell’esperienza per i visitatori e per la comunità locale. Il percorso di regolamentazione dovrà essere sviluppato in coordinamento con il Parco Nazionale delle Cinque Terre, che ha già intrapreso questo percorso sulla rete sentieristica, con l’obiettivo di definire linee guida omogenee e una visione unitaria per la destinazione, al netto delle differenze logistiche di ogni borgo. Tale disciplina dovrà essere inserita quale integrazione del regolamento di polizia urbana, con l’obiettivo di avviare la nuova regolamentazione a partire dal prossimo anno.

"Abbiamo deciso di compiere un passo importante, insieme – dichiarano i tre sindaci – perché crediamo che solo attraverso una gestione condivisa e responsabile sia possibile migliorare l’accoglienza dei gruppi organizzati e preservare la vivibilità per i residenti. Il processo di regolamentazione rappresenta un tassello fondamentale per una strategia di sostenibilità concreta, capace di coniugare tutela del paesaggio, rispetto per la comunità e qualità dell’esperienza turistica nelle Cinque Terre".