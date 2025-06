Spezia hub è la ’porta’ del turismo. Nasce il nuovo punto di accoglienza: "Diamo qualità ai nostri visitatori"

"Una cultura come il mare per una città da amare". È stato intitolato così, dall’amministrazione comunale, il nuovo ufficio aperto a Spezia che "unisce turismo e cultura per dare servizi di qualità a chi vuole visitare la nostra città". Spezia Hub, nel cuore della città in corso Cavour 20, è un centro culturale-turistico con biglietteria unica per tutti gli eventi promossi da teatro, musei, biblioteche civiche, Mediateca Regionale Ligure ‘Fregoso’, cinema Odeon, ‘Estate Spezzina’, Festival Internazionale del Jazz, Palio del Golfo, concerti, informazioni turistiche. Inaugurato ieri mattina, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, della vice sindaco e assessore al Turismo Maria Grazia Frijia e dell’assessore ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, il centro rappresenta "un salto di qualità" al fine di garantire una migliore fruizione di tutti gli eventi in città, e non solo a spezzini e turisti.

"Apriamo un ufficio importante per la comunità – ha detto il sindaco – nasce perché in questi anni abbiamo decuplicato gli investimenti nella cultura. Più che decuplicati sono stati i soggiorni registrati in città: solo l’anno scorso abbiamo superato 1,2 milioni di notti passate qui. Migliaia di persone vengono ai nostri eventi, per questo ci voleva un salto di qualità, frutto anche della progettazione realizzata con 70 enti e associazioni per il dossier di Spezia Capitale della cultura". Di proprietà comunale, Spezia Hub ha una superficie di circa 85 mq e comprende un’area di accoglienza di circa 40 mq con due banconi dedicati alla biglietteria teatrale e museale, una sala di consultazione di circa 15 mq con due grandi monitor per la diffusione di informazioni turistiche e culturali, più locali di servizio per il personale.

Il centro sostituisce il vecchio Iat (l’ufficio di informazioni e accoglienza turistica del Comune) garantendo anche il servizio di bigliettazione sia dei treni di Trenitalia che di carta Cinque Terre. "Questo è stato possibile grazie alla collaborazione con il Parco delle 5Terre, nella persona del presidente Lorenzo Viviani – ha spiegato Frijia – che ci ha dato la possibilità di attivare qui un punto dove spiegare meglio tutti i benefici che si hanno acquistando la card. Spezia Hub è un passo fondamentale verso una città sempre più accogliente, moderna e integrata".

Alma Martina Poggi