Il paese in tv con "Il Borgo dei Borghi"

Lucignano sarà l’unico rappresentante della Toscana nella tredicesima edizione de "Il Borgo dei Borghi", la popolare trasmissione di Rai Tre all’interno del contenitore domenicale "Kilimangiaro". Un riconoscimento che premia non solo il borgo aretino ma l’intera Valdichiana, che trova in Lucignano uno dei suoi simboli più autentici. In questi giorni il paese si è trasformato in un set a cielo aperto: tra vicoli e piazze, le telecamere e i droni della troupe Rai stanno raccogliendo immagini e suggestioni, accompagnati dal team del Comune e dai "ciceroni" locali. "Ogni ripresa è un viaggio nell’anima di Lucignano – ha spiegato il regista Niccolò Leggiero –. L’accoglienza e la collaborazione della comunità sono state davvero preziose". La candidatura a "Il Borgo dei Borghi" è il frutto di un lavoro di promozione costante, rafforzato dall’ingresso nel circuito de "I Borghi più belli d’Italia" e dall’esperienza del Festival Nazionale ospitato due anni fa. "Essere l’unico borgo a rappresentare la Toscana è un onore immenso – sottolinea la sindaca Roberta Casini – custodiamo un patrimonio unico di arte, storia e tradizioni che ora avremo l’opportunità di mostrare a tutta Italia". L’edizione 2025/26 vedrà sfidarsi 20 borghi, uno per ogni regione. Le puntate andranno in onda dal 19 ottobre per venti domeniche consecutive, mentre la finale è prevista il 5 aprile 2026. Da marzo sarà possibile votare online sul sito Rai. "Invitiamo fin d’ora i toscani a sostenerci – aggiunge Casini - registrarsi a RaiPlay già da adesso permetterà di essere pronti quando si apriranno le votazioni".

La.Lu.