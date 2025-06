Sentieri accessibili a Scarlino: "Un progetto a misura di persone"

Valorizzare il patrimonio culturale attraverso l’accessibilità: è questa la missione che ispira "Il borgo che accoglie: Scarlino itinerari accessibili in Maremma", il nuovo progetto, presentato venerdì scorso all’interno della sala consigliare, promosso dall’associazione culturale Fund4art e dalla Cooperativa Mare – Laboratorio di innovazione sociale- in collaborazione con il Comune di Scarlino, l’Unione Italiana Ciechi – sezione di Grosseto, la fondazione Claudio Ciai e il contributo di Fondazione CR Firenze.

L’obiettivo del progetto è trasformare il borgo medievale di Scarlino in un luogo fruibile per le persone con disabilità, in particolare per persone cieche, ipovedenti e con disabilità intellettive, attraverso strumenti, contenuti e percorsi pensati per essere utilizzati da tutti e che permettono un’esperienza di fruizione autonoma del patrimonio culturale scarlinese, rispettando i principi dell’Universal Design.

Saranno quindi introdotti nel centro storico scarlinese una serie di strumenti innovativi come una mappa tattile del borgo, pannelli dotati di QR code disposti lungo gli itinerari, un podcast di ausilio alla visita per persone cieche e una serie di schede semplificate per le persone con disabilità cognitive, che saranno accessibili tramite una piattaforma digitale sviluppata dalla Cooperativa Mare(scarlinoforall.com).

"Scarlino – dichiara l’assessore al Turismo Silvia Travison – ha sempre creduto in un turismo che metta al centro la persona. Con questo progetto facciamo un passo avanti fondamentale, offrendo percorsi e strumenti che permettano a tutti di vivere il nostro borgo, la sua storia e il suo paesaggio in piena autonomia".