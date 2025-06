Sfide per Palio e Paliotto. Rocca e Forte festeggiano

Alla Rocca il Palio, al Forte Filippo il Paliotto dei più giovani. Grande battaglia nelle due Regate Remiere dei Quattro Forti, che hanno tenuto banco a Porto Ercole in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Erasmo.

L’estrazione dei gavitelli ha visto al primo la Rocca, al secondo il Forte Filippo, al terzo la Stella e al quarto il Santa Caterina. Il Palio, corso in dieci vasche con la lunghezza complessiva di 2720 metri, ha visto la bella partenza della Rocca e del Santa Caterina, con grande equilibrio iniziale. Grande battaglia tra i due equipaggi nelle prime vasche, con la Stella subito dietro e il Forte Filippo attardato. Vantaggio della Rocca che è andato via via aumentando, fino a raggiungere la vittoria finale che è la 17esima della sua storia, tornando a un successo che mancava dal 2017. A bordo l’equipaggio giallonero composto da Massimiliano Lucignani (timoniere), Luca Galatolo, Alvaro Chiodo, Thomas Chiodo e Dennis Fanciulli, con Pietro De Maria come riserva. Per la Stella, giunta seconda, sono scesi in acqua Giorgio Stronchi (timoniere), Matteo Astore, Umberto Fusini, Gianluca Santi e Manuel Petragli, con la riserva Andrea Santi. Per il Santa Caterina, terzo, hanno partecipato Marco Fiorentini (timoniere), Lorenzo Fois, Riccardo Lioi, Tommaso Antongini e Niccolò Fiorentini, con riserve Fernando Parodi e Gabriel Berti. Infine il Forte Filippo, con Alessio Carotti (timoniere), Matteo Pacchiarotti, Andrea Giardini, Antonio Scotto e Nikita Vitrenko.

Bravo inoltre l’equipaggio giovanile del Forte Filippo, che si è aggiudicato il Paliotto battendo la Stella giunta al secondo posto, con la Rocca terza e il Santa Caterina al quarto posto. Per Forte Filippo sono scesi in acqua Giulia Sinibaldi (timoniere), Luigi Canessa, Michele De Angelis, Filippo Della Monaca e Samuel Albania, con Giacomo Mungianu come riserva.

I festeggiamenti a Porto Ercole in onore di Sant’Erasmo sono continuati poi ieri con la serata spettacolo dei Matia Bazar in Piazza Roma, mentre oggi alle 11 ci sarà la messa celebrata dal vescovo Giordano Bernardino. Alle 20.30 la tradizionale processione a mare con la reliquia del santo patrono, con partenza da piazza Santa Barbara e con la presenza del corpo bandistico ’Ivo Baffigi’. Alle 23 lo spettacolo pirotecnico della ditta Mazzone di Orbetello. E anche oggi ci sarà l’International Street Food, con orario continuato dalle 12 alle 24.

