A passeggio con Benvenuti e il suo ’Teatro della sorpresa’

Il festival ’I luoghi del tempo’ organizzato dall’associazione ’M.Arte’ oggi alle 18 fa tappa a Batignano per la passeggiata con l’attore e regista Alessandro Benvenuti dedicata a ’Il teatro della sorpresa’, insieme ad Anna Bonelli (direttrice della biblioteca comunale Chelliana di Grosseto) e al giornalista Roberto Incerti, che coordinerà l’incontro.

Alessandro Benvenuti è conosciuto in tutto il Paese per la sua carriera di attore, cabarettista, regista teatrale e cinematografico. Con Francesco Nuti e Athina Cenci, negli anni ’70, ha creato e fatto parte de I Giancattivi, storico gruppo cabarettistico toscano. Ha esordito nel cinema con la commedia ’Ad ovest di Paperino’ nel 1981, seguita da molti film di successo tra cui ’Compagni di scuola’, ’Benvenuti in casa Gori’, ’Belle al bar’ e ’Maniaci Sentimentali’. Numerosi sono i suoi lavori teatrali, tra cui ’Panico ma Rosa’. In televisione è ora impegnato nella serie ’I Delitti del Barlume’.

Alle 19.15 seguirà il concerto di Enrico Fink insieme ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Compositore, cantante, flautista, autore teatrale, ricercatore, Fink, dopo essersi laureato in Fisica, si dedica completamente alla musica, prima nella scena dance e come jazzista, e poi al recupero e alla promozione della tradizione musicale ebraica italiana. Dirige dalla sua fondazione nel 2007 l’Orchestra Multietnica di Arezzo e in questa veste ha avuto occasione di collaborare e scrivere arrangiamenti per molti artisti della scena musicale nazionale come Raiz, Cisco, Shel Shapiro, Moni Ovadia, Dario Brunori, Dente, Lo Stato Sociale, Paolo Benvegnù, Ginevra Di Marco, Bandabardò.

Il programma si chiuderà alle 20 con l’aperitivo offerto in collaborazione con ’Melosgrano’.