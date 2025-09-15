Fungaiolo disperso nel bosco, l’allarme dato dalla moglie. Lo ritrovano i vigili del fuoco

Loro Ciuffenna (Arezzo), 15 settembre 2025 – Paura nei boschi al confine tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna, dove un uomo di 69 anni si è smarrito mentre si trovava in cerca di funghi insieme alla moglie. I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti intorno alle ore 15 di oggi, 15 settembre, in località San Giustino Valdarno.

Il 69enne si era allontanato dalla moglie durante una camminata senza avere con sé il telefono cellulare. È stata inviata sul posto la squadra con Posto di Comando Avanzato e personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), due mezzi fuoristrada, oltre all'elicottero Drago e all'allertamento di Cinofili e Sapr (droni). La ricerca si è conclusa con il ritrovamento della persona, accompagnata al punto soccorsi da un automobilista cui si era fatta notare.

L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 per un controllo, in considerazione delle patologie sanitarie. Sul posto anche i Carabinieri.