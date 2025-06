Civitella, maratona d’estate. Musica e teatro protagonisti

Teatro, musica, cultura, impegno civile, socialità. Il Comune di Civitella presenta la rassegna estiva Notti e Note d’Estate 2025, che da giugno a settembre animerà l’estate di cittadini e turisti con proposte culturali di alto profilo.

Si parte con la Rassegna di Teatro amatoriale "Il Pino" che si svolgerà a Badia al Pino, in piazza Battisti da oggi al 29 giugno, a cura dell’Associazione culturale "I Racimolati". Il Concerto estivo della Filarmonica "Santa Cecilia" di Civitella si terrà invece nella piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella il 5 luglio, mentre "Civitella per il Meyer" torna il 26 luglio a cura della Pro Loco di Civitella.

L’ottava edizione del "Cinema sotto le stelle – 2025" vedrà tre serate di cinema all’aperto che si svolgeranno il 16, 23 e 31 luglio in piazza della Chiesa a Tegoleto, a cura dell’Associazione C&T Comunità di Tegoleto. Nell’ambito della XXXI edizione del Festival delle Musiche, a cura delle Officine della Cultura, il 24 luglio a Pieve a Maiano si svolgerà lo spettacolo teatrale per famiglie "Felici per sempre" delle compagnie Teatro C’Art (Italia) e Teatro do Sopro (Brasile).

Lo spettacolo con musica dal vivo di Andrea Scanzi intitolato "Canzoni per la pace – Le canzoni che cambiano il mondo", che intreccia narrazione, musica e memoria, andrà in scena il 30 luglio in piazza Don Alcide Lazzeri a Civitella, una delle piazze simbolo dell’impegno civile e della riflessione storica. Accanto a lui, i Borderlobo, la band del cantautore comasco Andrea Parodi Zabala, insieme al chitarrista Alex "Grid" Gariazzo.

E ancora: il concerto di Sonacammanese e Alfio Antico si terrà invece il 7 agosto sempre in piazza Don Alcide Lazzeri. Calici sotto la Torre torna il 9 agosto.