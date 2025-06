Al Prato spunta l’Arcobaleno. Oltre tremila prenotazioni. E il Mengo svela la sua star

Tutto è pronto al Prato di Arezzo per l’Arcobaleno d’Estate. Oggi, alle 18 si accenderanno i riflettori sulla speciale serata che celebra il gusto, la cultura e la convivialità nel cuore verde della città; l’iniziativa promossa da Confcommercio delle province di Firenze e Arezzo, con il patrocinio del Comune e della Camera di Commercio e il contributo di GP Motors Arezzo. Più di tremila le prenotazioni, ma c’è ancora posto per accedere al Prato. I cancelli dell’area degustazione si apriranno alle 18, poco prima del taglio del nastro in programma alle 19.30. All’inaugurazione ufficiale della tappa aretina di "Toscana Arcobaleno d’Estate", il contenitore di eventi ideato da Regione Toscana e La Nazione, saranno presenti il vicesindaco Lucia Tanti, il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, il caposervizio della Nazione Federico D’Ascoli, l’assessore alle attività produttive Simone Chierici e i consiglieri regionali Vincenzo Ceccarelli, Lucia De Robertis e Gabriele Veneri.

Oltre naturalmente ai vertici di Confcommercio. La serata scorrerà tra degustazioni, musica dal vivo, visite guidate alla Fortezza e qualche sorpresa. Una vera chicca arriva dagli organizzatori del Mengo Music Fest, che coglieranno l’occasione per svelare in modo scenografico uno degli artisti di punta dell’edizione 2025 della ormai storica rassegna musicale, giunta alla XXI edizione, che si svolgerà nella stessa cornice del Prato.

L’anima di "Aperitivo d’Estate" saranno come sempre i ristoratori, pasticceri, gelatieri e bartender aretini che porteranno al Prato un originale "menù arcobaleno": piatti che spaziano dalle ricette della tradizione toscana a suggestioni esotiche e orientali. Si potrà gustare tartare di chianina IGP con tartufo, arrosticini di tonno, tacos di gamberi, schiacciate farcite, panini al vapore con polpo, e poi dolci tipici come il "gattò" aretino, cantucci, crostate e gelato artigianale. Previsti anche spazi dedicati alla cucina senza glutine e nuove proposte internazionali, come yakitori, okonomiyaki e glass noodle salad. Il tutto sarà accompagnato da cocktail creativi, vini locali, birre artigianali e una selezione gourmet da gustare al tramonto.

Ad arricchire l’esperienza, un elegante spettacolo musicale dal vivo: protagonista sarà un trio tutto al femminile selezionato da Deb Jones live music, composto dalla voce di Federica Calieri, il violino di Ana Valentim e il dj set curato da Anastasia Kova, per una colonna sonora raffinata e contemporanea. I tanti aretini e turisti in arrivo potranno partecipare alle visite guidate in notturna alla Fortezza Medicea, in collaborazione con la Fondazione Guido d’Arezzo e le guide turistiche Confguide. Quattro i turni disponibili (alle 19, 20, 21 e 21:30), su prenotazione obbligatoria ai numeri 331 5025517 (Rita) o 338 2419829 (Laura). Grazie alla collaborazione con la Fondazione Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, chi effettuerà almeno una consumazione presso i corner dell’Aperitivo d’Estate riceverà un ingresso gratuito alla Casa Museo Ivan Bruschi, valido a partire dal 5 luglio, giorno della riapertura al pubblico dopo i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche. Una nuova opportunità per scoprire uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina, custode della collezione dell’antiquario Ivan Bruschi e di opere rinascimentali e ottocentesche di proprietà Intesa Sanpaolo. "Aperitivo d’Estate è molto più di un evento: è un esempio concreto di come fare rete tra imprese possa generare valore per il territorio. È questa la direzione giusta per crescere insieme. Poi c’è un altro aspetto: iniziative come questa hanno la forza di restituire nuova vita e significato a luoghi carichi di storia come il Prato e la Fortezza" ha detto Marinoni.