Al Prato un Arcobaleno di gusto. Venti ristoratori al top in passerella. Dall’aperitivo alla cena per stupire

L’estate arriva cavalcando l’Arcobaleno. Che in tempi di Giostra ben si sposa con il mood di una città in festa. Doppia festa perchè il 24 giugno, una manciata di giorni dopo la disfida a Buratto, torna l’Arcobaleno d’Estate, l’evento promosso da Regione Toscana, Confcommercio, insieme al quotidiano La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana. È l’edizione delle novità, perchè l’happening con le eccellenze della ristorazione aretina animerà il Prato, non più la Fortezza pure se il fortilizio mediceo si trasformerà nel red carpet di un viaggio suggestivo alla scoperta della sua storia racchiusa in ogni pietra (visite guidate). In un collegamento fisico e dell’anima con il parco che accoglierà oltre venti ristoratori, il top della categoria insieme a pasticcerie, enoteche, gelaterie, barman con gli "acrobatici" cocktail e drink e tutta la filiera della gastronomia di altissima qualità. Saranno loro i protagonisti, e per una volta la scena la "ruberanno" ai gettonatissimi food truck, di un pomeriggio ricco di emozioni che allungherà le braccia fino al tramonto in un caleidoscopio di colori e ancora nella suggestione di una sera d’estate sotto un manto di stelle. Rendez vous dalle 18 alle 24, con aperitivi, degustazioni, musica e spettacoli (prenotazione obbligatoria). Dalla tartare battuta al coltello live, al carpaccio di maremmana, solo per citare due delle specialità che arricchiranno l’offerta dei menù pensati per gli ospiti che saliranno al Prato per vivere un momento unico. Perchè non capita tutti i giorni di avere a disposizione, tutti insieme, i migliori ristoranti della città e gli chef che ne interpretano storia e creatività in un percorso enogastronomia che va dall’aperitivo alla cena.

"È un appuntamento molto importante perchè coinvolge tutti gli operatori della gastronomia, ristoratori, pasticcerie e gelaterie. È la grande forza di Confcommercio, ovvero riunire tutte le categorie che rappresentano una filiera d’eccellenza con un ruolo di primo piano nell’economia locale e nazionale" spiega Gianluca Rosai, vicedirettore di Confcommercio Arezzo che si sofferma sulla location. "Il parco del Prato è un luogo del cuore per gli aretini e un luogo tutto da scoprire per i tanti visitatori e turisti in città per le vacanze".

Perchè Arcobaleno d’Estate è un viaggio nella Toscana diffusa, alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, storiche e artistiche delle città baciate dall’Arcobaleno d’Estate. Arezzo è l’ultima tappa del tour che parte il 20 giugno da Firenze.

"Sarà una serata di festa, cultura, gusto con le eccellenze del territorio, aspettando i prossimi eventi di Confcommercio già in calendario: la notte dello shopping il 5 luglio, la cena in bianco il 17 in piazza Grande", osserva Rosai. Al Prato i gazebo bianchi disegneranno un cerchio lungo l’anello del parco storico.

Per abbracciare i protagonisti dell’evento.