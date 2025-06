Festival di musica sacra. Caccamo è l’ospite d’onore. Da Rondine al concerto live

"Pellegrini di Speranza" è il titolo della nuova avventura in terra cortonese del Festival di Musica Sacra. Giunto alla sua 22esima edizione l’appuntamento si propone un calendario di eventi musicali, religiosi e culturali, tutti a ingresso gratuito, che animeranno la città da sabato 28 giugno fino a domenica 6 luglio. È ancora monsignor Marco Frisina, compositore e direttore di fama internazionale, il direttore artistico del festival organizzato dall’Associazione Cortona Cristiana, con il sostegno del Comune di Cortona. Il concerto inaugurale di sabato i programma alle ore 21 nella chiesa di San Domenico vedrà come protagonista Giovanni Caccamo, accompagnato dal coro Armonioso incanto e dall’ensemble Fideles et Amati. L’artista giunge a Cortona dopo aver contribuito alla scrittura della canzone "Polvere e Gloria" cantata da Andrea Bocelli, featuring Jannik Sinner, uscita pochi giorni fa. Durante l’esibizione di Caccamo, Giovanni Robustelli dipingerà su una tavola ispirandosi alla musica.

Fra gli eventi in programma, spiccano domenica 29 giugno alle ore 10 la celebrazione eucaristica di apertura all’Eremo delle Celle; "Musica è speranza" alle 18 alla chiesa di Sant’Angelo a Metelliano con la soprano Kho Myungjae, pianoforte Matteo Gobbini su musiche di Mozart, Schumann, Haydn, Liszt, e Bach; da segnalare venerdì 4 luglio alle 21 alla chiesa di San Domenico "Il Viaggio Santo", un oratorio sacro di Marcello Bronzetti, coro Fideles et Amati, dirige Tina Vasaturo e sabato 5 luglio, con il Coro della Diocesi di Roma e l’Orchestra Fideles et Amati, diretti da monsignor Frisina e le esibizioni di artisti e formazioni di grande rilievo, tra cui Musicanova, Anonima Frottolisti, Voices of Joy, Gabriele Agrimonti, e molti altri. "Nell’anno Santo 2025 il nostro festival si pone come un cammino spirituale e artistico sulle orme della speranza - dichiara Walter Checcarelli, presidente dell’associazione Cortona cristiana - ringraziamo il Comune e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa edizione, crediamo che oltre a offrire momenti di intrattenimento, si riesca a far riflettere". "Siamo lieti di ospitare una nuova edizione del Festival di musica sacra – conferma anche il sindaco Luciano Meoni - con il progetto Cortona città francescana stiamo iniziando a valorizzare questo aspetto storico, religioso e artistico".