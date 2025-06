I grandi concerti del Festival organistico

Secondo appuntamento stasera a Bagnone per il Festival Organistico Apuano, organizzato dalla diocesi in collaborazione con l’Ufficio Liturgia e Musica Sacra e l’associazione ‘César Franck’. Dopo l’apertura ieri nella cattedrale di Massa con il concerto del coro femminile islandese Domus Vox, oggi alle 21.15 nella chiesa San Nicolò di Bagnone un recital d’organo di Carlos Paterson, titolare dell’organo monumentale Cabanilles nella chiesa del Sacro Cuore di Valencia, nonché professore all’Università Internazionale della stessa città. Sull’organo Cavalli presenterà un programma con musiche di Ximénez, Narvaja, Lopez, Guilmant, e Franck. E domani, domenica alle 17.45 in cattedrale a Massa, si svolgeranno i Vespri del Corpus Domini, cantati dai partecipanti al corso di canto gregoriano tenuto da Renato Bruschi. Sempre in cattedrale a Massa l’appunmento di lunedì: una meditazione musicale dal titolo ‘Piena di grazia’, a cura dell’Ensemble VoxArtis, per voce recitante, soprano, flauto e organo. Martedì ad Avenza un altro concerto per organo solo, col contributo del Comune di Carrara: alle 21.15 si esibirà Milena Mansanti. Il festival si chiuderà mercoledì 25 a Pontremoli, alle 21,15 nella chiesa della Misericordia, con un concerto della Scuola diocesana di Musica Sacra, classe di organo del Maestro Ferruccio Bartoletti.