’Il Suono del tempo’. Gran finale a Marinasco col maestro Ghielmi

Dopo l’emozionante concerto del maestro Beppino Delle Vedove, la XXXIII edizione della Rassegna internazionale d’organo Città della Spezia ‘Il Suono del Tempo’ si prepara al gran finale col maestro Lorenzo Ghielmi (nella foto) nella Pieve Santo Stefano Protomartire di Marinasco alle 18,45 di oggi. In programma, con il restaurato Organo Serassi 1822 dell’antica frazione spezzina, un recital con musiche di Bach, Böhm, Zipolli/Corelli, Haendel, Pasquini, Gonelli, Lombardo, Sammartini e Padre Davide da Bergamo. Scelto dal Maestro Ferruccio Bartoletti per la serata conclusiva della Rassegna d’Organo, Lorenzo Ghielmi è musicista riconosciuto a livello internazionale, specializzato in musica rinascimentale e barocca, uno dei migliori interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. Tiene concerti in Europa, Russia, Giappone, Corea, America. Ha al suo attivo molte registrazioni radiofoniche e più di 50 incisioni discografiche con case come Winter & Winter, Passacaille, Harmonia mundi, Teldec. Le sue registrazioni di Bruhns, Bach, dei concerti di Handel e Haydn, organo e orchestra, sono state premiate col Diapason d’or. Ghielmi ha inoltre pubblicato un libro su Nicolaus Bruhns, studi sull’arte organaria del XVII secolo e sull’interpretazione di Bach. È stato tra i fondatori del Giardino Armonico e nel 2006 ha fondato il suo ensemble La Divina Armonia, con cui ha tenuto concerti in Festival europei e giapponesi. Per la rassegna spezzina suonerà su un organo appena restaurato dai fratelli Marin di Lumarzo. Un evento gratuito, ultimo appuntamento della rassegna a cura dell’associazione musicale César Franck. Presto in arrivo il programma dei concerti estivi, seconda parte de Il Suono del Tempo, progetto realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia.

m. magi