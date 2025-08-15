Croce Rossa al fianco dello Spezia. Scendono in campo cento volontari

Anche nella prossima stagione calcistica la Croce Rossa della Spezia è pronta a garantire un supporto sanitario durante le partite della prima squadra e delle formazioni giovanili dello Spezia Calcio. L’accordo siglato tra il presidente della Cri Luigi De Angelis e l’amministratore delegato della società Andrea Gazzoli prevede l’impiego di medici, infermieri, ambulanze, centri mobili di rianimazione, squadre di soccorso a piedi e in campo, oltre a operatori del Gruppo operativo sicurezza. Complessivamente, la macchina organizzativa della Croce Rossa coinvolgerà circa 100 volontari formati per la gestione delle emergenze e coprirà oltre 200 partite, tra incontri allo stadio “Picco” e al centro sportivo “Ferdeghini”. In campo e tra il pubblico, i soccorritori della Cri interverranno prontamente in caso di necessità, con la possibilità di trasportare in ambulanza chi dovesse averne bisogno. Una presenza costante che si rinnova da anni grazie alla consolidata collaborazione con la società. Durante ogni match giocato in casa dallo Spezia, i team della Cri saranno distribuiti tra i vari settori del “Picco”, con due squadre predisposte a intervenire a bordo campo in caso di infortunio dei giocatori. "Anche per questa stagione Spezia Calcio e Croce Rossa saranno nuovamente unite nell’impegno per un calcio giocato in sicurezza – dice De Angelis – si tratta di un servizio impegnativo, sia per il numero di operatori coinvolti che per l’organizzazione che precede ogni gara. Parallelamente, continuiamo come sempre a garantire l’attività di emergenza in ambulanza sul territorio, anche durante i match. Questo è possibile solo grazie alla disponibilità e alla professionalità dei nostri volontari, che ringrazio per il contributo".