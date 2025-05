Screening contro il tumore al seno, un successo con 130 visite

La Spezia, 29 maggio 2025 – Sono state 130 in totale le visite senologiche effettuate sabato scorso in piazza Europa per la prevenzione del tumore al seno. È il bilancio di 'Salute in Comune', il progetto di prevenzione precoce promosso dalla Croce Rossa della Spezia, dal Comune della Spezia e dal Comitato Progetti Sociali. Lo screening ha registrato un tale successo di partecipazione che i posti disponibili sono andati esauriti in meno di 24 ore, subito dopo il lancio dell'iniziativa. Le visite, totalmente gratuite, erano rivolte alle donne tra 18 e 44 anni, una fascia d'età che non è ancora inclusa nei programmi di screening pubblico per la prevenzione del tumore al seno.

Nel dettaglio, in totale sono state effettuate 85 ecografie a donne tra i 18 e i 40 anni (età in cui, seguendo le linee guida internazionali, l’ecografia è la diagnostica di elezione) e 45 visite senologiche con mammografia più ecografia alle donne residenti tra i 40 e i 44 anni, grazie all’apporto fornito da Senologica Srl, partner medico-scientifico del progetto.

“I numeri certificano l'ottima riuscita della giornata, a dimostrazione di quanto la prevenzione del tumore al seno sia un tema molto sentito dalle donne spezzine, soprattutto quelle più giovani – commenta il presidente della Croce Rossa della Spezia, Luigi De Angelis – . Non è mai troppo presto per partecipare a iniziative di prevenzione e tutela della salute: per questo continueremo a proporre screening sanitari sul territorio, gratuiti e aperti a tutti i cittadini, come stiamo già facendo regolarmente”.

Visto il successo dell'iniziativa, il progetto di sanità solidale 'Salute in Comune' verrà riproposto alla Spezia anche il prossimo anno. Nel frattempo il Comitato Progetti Sociali promuoverà una campagna di sensibilizzazione tramite i social e migliaia di newsletter in cui appariranno i partner Croce Rossa Italiana, Comune e le attività sostenitrici, affinché il sodalizio che ha reso un successo l’evento medico in piazza continui a raggiungere le famiglie promuovendo la cultura della prevenzione.

"Il nostro impegno, come amministrazione, a favore della salute e della prevenzione è una priorità assoluta – dichiara l'assessore alle politiche sanitarie Giulio Guerri, che nel corso della mattinata di sabato ha anche premiato e ringraziato i sostenitori dell'iniziativa – . Gli screening gratuiti rientrano, insieme agli incontri informativi, alle campagne di sensibilizzazione e al nostro progetto di cardioprotezione, fra le attività che stiamo portando avanti e sicuramente replicheremo in città eventi come questo, per il quale ringraziamo la Croce Rossa Italiana e il Comitato Progetti Sociali".