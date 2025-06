Amici della Musica: il gusto della scoperta al Teatro della Pergola

Firenze, 5 giugno 2025 – Gioia della scoperta e rinnovato ascolto. Si muove lungo i sentieri dell'immaginazione e della contaminazione musicale la stagione concertistica degli "Amici della Musica", la storica associazione presieduta da Stefano Passigli che nel 2025 celebra i 105 anni dalla fondazione. La rassegna di quest'anno - la quarta guidata dalla direzione artistica del Maestro Andrea Lucchesini - presenta un totale di settantatré appuntamenti che si terranno come da tradizione tra il Teatro della Pergola (ore 16) e il Teatro Niccolini (ore 19): in particolare, il programma prevede quarantacinque concerti in cartellone, a cui se ne aggiungono diciassette tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, altri quattro a Figline Valdarno e Pontedera, e la sezione estiva "Amici della Musica Off", che per il secondo anno consecutivo ospita dal 25 giugno cinque performance nel Cortile delle Donne dell'Istituto degli Innocenti.

La rassegna inaugura sabato 11 ottobre con il recital pianistico di Arcadi Volodos su melodie di Schubert e Liszt; ma il ciclo "Solopiano" non si ferma certo all'apertura, proseguendo con grandi maestri internazionali della tastiera come il vincitore del concorso Chopin 2025 Rafal Blechacz, Paul Lewis, Jan Lisiecki, Seong-Jin Cho, Nikolai Lugansky, Mao Fujita, Ricardo Castro e Bruce Liu. La medesima attenzione viene riservata ai quartetti d'archi: tra i nomi di quest'edizione, sono attesi Simply Quartet, Hagen Quartett, Brooklyn Rider, Takàcs Quartet e Quartetto Prometeo. Una maratona speciale è dedicata il 26 ottobre al centenario della nascita di Luciano Berio, con tanti amici e collaboratori del compositore che si alterneranno sul palco del Niccolini per eseguire l'integrale delle Quattordici Sequenze per strumento solista e voce.

Confermato anche il focus "Musica &..." rivolto alle contaminazioni tra diverse discipline artistiche, con quattro serate - 19 ottobre, 14 dicembre, 11 gennaio e 12 aprile - dove la musica classica si misurerà con la recitazione - special guest Ottavia Piccolo - l'arte figurativa - in collaborazione con Palazzo Strozzi - la matematica e il teatro di Eduardo De Filippo. Accanto ai preziosi debutti al violino e violoncello - da Abel Selaocoe a Gidon Kremer, da Stephen Waarts ad Anastasia Kobekina - tra le novità della stagione ci sono anche le due residenze artistiche destinate al pianista Gabriele Strata e al violoncellista Ettore Pagano, ed il percorso di quattro concerti "Piccola, grande musica", pensato per accompagnare i giovanissimi in un divertente viaggio nel tempo a suon di musica.

E a proposito di valorizzazione del talento emergente, la nona sinfonia del Fortissimissimo Firenze Festival costituisce il ricco preludio al cartellone principale, con undici appuntamenti diffusi tra Conservatorio Luigi Cherubini, Lyceum Club Internazionale, Institut Français, Istituto Universitario Europeo e MAD - Murate Art District, e l'appendice del Fortissimissimo Metropolitano, che coinvolge in sei tappe il Cenacolo degli Agostiniani di Empoli, in collaborazione con il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e il Ridotto del Teatro Comunale Garibaldi di Figline. Prosegue infine il sodalizio con gli studenti dell'IIS Alberti Dante e del Liceo Classico Galileo, chiamati in qualità di giuria a scegliere l' interprete da riascoltare nell'edizione successiva del festival, e il progetto "Artisti in classe", finalizzato a portare alcuni protagonisti della scena tra i banchi delle scuole superiori fiorentine e stimolare i giovani alla critica musicale.