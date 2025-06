Antonelli sale al vertice dell’Anci regionale: sarà vice coordinatore

SANSEPOLCROAntonello Antonelli, presidente del Consiglio comunale di Sansepolcro, è ora anche vice coordinatore dei presidenti del consiglio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). La prestigiosa nomina è stata ufficializzata nei giorni scorsi a Firenze, dove Antonelli ha incontrato il suo collega nell’assise municipale del capoluogo toscano, Cosimo Guccione, che ricopre il ruolo di coordinatore per Anci. "Esprimo grande soddisfazione – ha commentato lo stesso Antonelli – per l’incarico a me affidato, che apre le porte a un proficuo scambio di esperienze. Un rapporto di collaborazione il cui obiettivo è quello di un maggior coinvolgimento possibile dei consigli comunali nella gestione della cosa pubblica perché si possano creare iniziative di stimolo alle rispettive amministrazioni". Allo scopo sarà costituita una commissione alla quale parteciperanno presidenti del consiglio delle varie municipalità regionali, grandi e piccole, con attenzione alle rappresentanze politiche espresse nei consessi cittadini.

E anche la sezione della Lega di Sansepolcro ha espresso piena soddisfazione, tramite il segretario Luca Ciavattini: "Un incarico che onora non solo la persona e l’impegno di Antonelli, ma anche l’intera comunità biturgense e il lavoro della Lega a livello locale, che negli anni ha saputo esprimere figure capaci, competenti e riconosciute anche al di fuori dei confini cittadini. Il suo ingresso rappresenta un’opportunità importante per dare voce alle istanze dei territori periferici e dei piccoli Comuni, troppo spesso trascurati nei tavoli decisionali regionali. Siamo certi – conclude Ciavattini – che Antonelli saprà interpretare questo ruolo con lo spirito di servizio e il senso delle istituzioni che da sempre lo contraddistinguono, contribuendo a rafforzare il dialogo tra le amministrazioni comunali e a valorizzare il ruolo dei consigli comunali come luoghi di democrazia e partecipazione".