Lega, Peri sale ancora. È leader dei Giovani

VALDARNONuovo prestigioso incarico per Gemma Peri, figura emergente della Lega in Toscana. Già coordinatrice provinciale ad Arezzo e dall’agosto del 2024 commissario della sezione del Carroccio in Valdarno Aretino, la giovanissima esponente leghista è stata nominata vicecoordinatrice della Lega Giovani Toscana e avrà al suo fianco Marco Riccucci, già coordinatore cittadino della Lega Giovani a Prato. Ad annunciare l’investitura ufficiale è stato Filippo Frugoli, referente del gruppo toscano degli "under" del partito del vicepremier Matteo Salvini, al quale hanno fatto eco con soddisfazione la parlamentare Tiziana Nisini e il segretario provinciale della Lega di Arezzo Gianfranco Vecchi: "Due figure giovani e appassionate che rappresentano un ulteriore passo in avanti per una Lega Giovani Toscana sempre più presente, concreta e pronta ad affrontare le sfide future", è stato il commento corale che ha un filo conduttore, ovvero investire sulle nuove generazioni e sulle donne. Una scelta che, hanno proseguito, rappresenta un investimento "nel futuro, nella forza del territorio e nell’identità della comunità". Gemma Peri sarà anche la responsabile organizzativa a livello regionale, un ruolo strategico che implicherà il coordinamento di eventi, di attività e di iniziative nell’intero Granducato. "Siamo fieri di questo traguardo – è stata la chiosa di Nisini e Vecchi – perché Gemma incarna perfettamente i valori della Lega: radicamento, impegno, concretezza. Ha già dato prova di essere un elemento valido, attivo e determinato, e siamo certi sarà un punto di riferimento fondamentale per costruire la Lega del domani".L’obiettivo è rendere il partito "sempre più alternativo, radicato nei territori e vicino ai bisogni reali delle persone".